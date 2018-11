A gandaría Rey de Miñotelo, gran triunfadora do Concurso de Raza Frisoa de Galicia

A gandería Rey de Miñotelo, do municipio lucense da Pastoriza, foi a gran triunfadora do XXVII Concurso Autonómico da Raza Frisoa Fefriga 2018 que se celebrou este sábado no concello coruñés de Santa Comba.

Rey de Miñotelo alzouse non só o título de Vaca Gran Campioa para Reiy 642 Yudi Doorman, senón tamén co de mellor criador de Galicia -en segundo lugar quedou gandaría Pozo, de Lugo- e co de Xovenca Gran Campioa, para REY 760 ZYNA HIGH OCTANE, entre outros galardóns.

O certame Raza Frisoa Fefriga 2018 congregou a numeroso público no recinto feiral de Santa Comba, e continuará mañá co certame de manexadores e a entrega das distincións honoríficas de FEFRIGA.

Fotos do XXVII Concurso Autonómico da Raza Frisoa Fefriga 2018

Vaca Gran Campioa: Rei 642 Yudi Doorman, de Gandaría Rei de Miñotelo, Lugo:

Vaca Gran Campioa Reserva: Manteiga Shootle Luna:

Mellor Criador: Gandaría Rei de Miñotelo (A Pastoriza):

Segundo Mellor Criador: Gandaría Pozo (Lugo):