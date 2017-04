Fixado o importe das axudas asociadas por vacún de leite e vacas nutrices

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) acaba de facer público os importes das axudas asociadas para as explotacións de vacún de leite , que en ascende a 120 €/animal para as explotacións situadas na rexión España Peninsular e en 131 €/animal para as explotacións situadas na rexión Insular e Zonas Montaña.

O obxectivo destas axudas é garantir a viabilidade económica das explotacións que manteñen vacas de leite e reducir o risco de abandono desta actividade produtiva, e así mesmo, con carácter específico no caso da Axuda Asociada establecida na Sección 7ª do Capítulo II do Título IV do Real Decreto, prestar un apoio aos gandeiros de vacún de leite que fosen titulares de dereitos especiais en 2014, e que, na solicitude única de cada campaña, non dispoñan de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico.

Para a axuda sectorial diferéncianse dúas liñas de subvención, segundo trátese de explotacións situadas na rexión España Peninsular ou na rexión Insular e Zonas de Montaña. A dotación orzamentaria para a campaña 2016/2017 ascende a 60.114.000 € para a rexión España Peninsular e 31.238.000 € para a rexión Insular e zonas de montaña.

Na presente campaña 2016/2017, a partir da información remitida polas comunidades autónomas ao Fondo Español de Garantía Agraria, establecéronse os seguintes importes unitarios definitivos de cada unha das dúas Axudas Asociadas ao Vacún de leite:

120,06 €/animal para as explotacións situadas na rexión España Peninsular e en 131,87 €/animal para as explotacións situadas na rexión Insular e Zonas Montaña.

Para a campaña 2016, o número de animais determinados que cumpren os requisitos establecidos para percibir a axuda ascenden a 626.329 respecto da rexión España Peninsular e 221.341 en relación á rexión Insular e Zona de Montaña.

Axuda asociada ás explotacións que manteñan vacas nutrices

Ademais, o Fega tamén publicou o importe unitario definitivo da axuda asociada ás explotacións que manteñan vacas nutrices. A dotación orzamentaria para a campaña 2016/2017 ascende a 187.294.000 € para a rexión España Peninsular e 451.000 € para a rexión Insular.

Na presente campaña 2016/2017, 1.969.827 animais cumpriron os requisitos establecidos no citado Real Decreto respecto da rexión España Peninsular, e 2.547 animais en relación á rexión Insular, fixándose por iso os importes unitarios de 94,17 €/animal para a rexión España Peninsular e 176,43€/animal para a rexión Insular.

No caso da rexión España Peninsular, finalmente hai máis animais que cumpren todos os requisitos necesarios para cobrar a axuda asociada que os que se tiveron en conta cando se calculou o importe unitario provisional, isto motivou que o importe unitario definitivo final sexa lixeiramente inferior ao que se comunicou como provisional e co que se efectuou o pago de anticipos. Este importe unitario definitivo aplícase, tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados co importe unitario provisional. Con todo, conforme ao ditado mediante Resolución do Presidente do FEGA, de data 30 de marzo de 2017, os pagos que se efectúen a partir desta data poderán alcanzar, como máximo, o 98% do importe total a abonar.