Fixado o importe das axudas asociadas por vacún de leite e vacas nutrices

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) acaba de facer público os importes das axudas asociadas para as explotacións de vacún de leite , que en ascende a 123 €/animal para as explotacións situadas na rexión España Peninsular e en 138 €/animal para as explotacións situadas na rexión Insular e Zonas Montaña.

A dotación orzamentaria para a campaña 2017 ascende a 60.114.000 € para a rexión España Peninsular e 31.238.000 € para a rexión Insular e zonas de montaña.

O importe das axudas por animal en cada unha das dúas rexións establecidas concédese por estratos, de modo que as primeiras 75 cabezas dunha explotación recibirán o importe unitario completo, mentres que as vacas distintas das 75 primeiras da explotación percibirán un 50% da axuda asociada.

Para a campaña 2017, o número de animais determinados que cumpren os requisitos establecidos para percibir a axuda ascenden a 577.414 respecto da rexión España Peninsular e 248.588 en relación á rexión Insular e Zona de Montaña, segundo desagrégase a continuación por comunidades autónomas e así como en cada tramo de degresividade (os primeiros 75 animais elixibles da explotación, dos seguintes animais elixibles da explotación), o que supón que os importes unitarios definitivos queden fixados en 123,54 €/animal para as explotacións situadas na rexión España Peninsular e en 138,21 €/animal para as explotacións situadas na rexión Insular e Zonas Montaña:

Axuda por Dereitos Especiais

En canto a axuda por Dereitos Especiais a dotación orzamentaria é de 2.227.000 €. Para a campaña 2017, o número de animais determinados que cumpren os requisitos establecidos para percibir a axuda ascenden a 13.350, segundo desagrégase a continuación por comunidades autónomas, o que supón que o importe unitario definitivo quede fixado en 166,81 €/animal. Do mesmo xeito que sucede na axuda citada anteriormente, este importe unitario definitivo aplícase, tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados co importe unitario provisional.

Axuda asociada ás explotacións que manteñan vacas nutrices

Ademais, o Fega tamén publicou o importe unitario definitivo da axuda asociada ás explotacións que manteñan vacas nutrices. A dotación orzamentaria para a campaña 2017 ascende a 187.294.000 € para a rexión España Peninsular e 451.000 € para a rexión Insular.

Estas axudas repartiranse entre un total de 2.021.213 animais que cumpriron os requisitos respecto da rexión España Peninsular, e 2.829 animais en relación á rexión Insular.

Os importes unitarios fixados son de de 91,83 €/animal para a rexión España Peninsular e 158,84 €/animal para a rexión Insular. En ambas as rexións, finalmente hai máis animais que cumpren todos os requisitos necesarios para cobrar a axuda asociada que os que se tiveron en conta cando se calculou o importe unitario provisional, isto motivou que os importes unitarios definitivos finais sexan lixeiramente inferiores aos que se comunicaron como provisionais e cos que se efectuaron o pago de anticipos.

Estes importes unitarios definitivos aplícanse, tanto aos pagos pendentes como aos pagos complementarios aos xa realizados cos importes unitarios provisionais.