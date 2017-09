Europa aumenta as exportacións de produtos lácteos no primeiro semestre

As vendas comunitarias de queixos e leite en po medran, en tanto se retraen as transaccións de manteiga, un produto afectado polos baixos stocks. España segue a aumentar os envíos ó exterior e reduce as compras

O primeiro semestre do 2017 continúa a tendencia de aumento das exportacións europeas de produtos lácteos que xa se rexistrara no pasado exercicio. O periodo xaneiro-xuño deste ano

pechouse cun aumento das exportacións da UE a terceiros países dun 7% nos queixos, para un total de 488.000 toneladas, e dun 39% no leite en po desnatado (493.000 toneladas).

En manteiga, cun mercado europeo sen practicamente stocks, as exportacións reducíronse un 16%, para unhas vendas totais de 90.000 toneladas totais. De feito, as importacións europeas de manteiga, aínda que escasas, aumentaron un 46% no primeiro semestre, ata situarse nas 4.000 toneladas, con Nova Zelanda como principal exportador.

En canto ó mercado intracomunitario, no primeiro semestre produciuse un aumento das transaccións de queixo e de manteiga, que medraron un 3% en ambos casos, As vendas de leite desnatado en po baixaron un 4% e as de leite enteiro en po un 15%. En leite en po, o principal exportador é Alemaña e o maior importador Países Baixos.

Datos 2016

No ano 2016, as exportacións da UE aumentaran principalmente na manteiga (+20%), ata acadar as 162.000 toneladas, e no queixo (+11,3%), ata acadar as 800.000 toneladas. Por contra, as exportacións de leite desnatado en po baixaran un 17%, ata quedarse en 574.000 toneladas.

En canto os intercambios intracomunitarios, o pasado ano aumentaron un 6% para manteiga (751.000 toneladas), un 4% para queixo (4,17 millóns de toneladas) e un 2% para leite en po (644.000 toneladas). Os principais exportadores dentro da UE foron Alemania en queixos, con máis dun millón de toneladas, e Países Baixos en manteiga, con máis de 190.000 toneladas.



Mercado estatal

En España, comparando os datos do periodo xullo 2016-xuño 2017 co mesmo periodo 2015-2016, obsérvase un aumento importante das exportacións, que medran en volume un 39,6%, en tanto que as importacións caen un 5%. Se se analizan os datos en valor, hai un aumento das exportacións dun 13,5% e tamén un aumento das importacións do 3,9%. O produto máis exportado é a nata líquida a granel e o máis importado son os queixos.