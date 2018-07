España compra ao resto da UE tres veces máis produtos lácteos dos que lle vende

A balanza comercial de España co resto de países da Unión Europea está claramente desequilibrada no sector lácteo, cunhas importacións que máis que triplican as exportacións españolas.

Así se evidencia no último informe do Observatorio do Mercado Lácteo da Comisión Europea, no que se analiza o mercado intracomunitario de produtos lácteos entre xaneiro e abril.

Deste xeito, e tomando como referencia os datos de Eurostat, España exportou durante os primeiros catro meses deste ano un total de 43.193 toneladas de produtos lácteos, pero importou nada menos que 135.273 toneladas, cun saldo comercial negativo para España de 92.080 toneladas, que incluso é maior que no mesmo período de 2017.

E é que aínda que de xaneiro a abril aumentaron as exportacións españolas ao resto da UE en queixos (25.942 toneladas, un 14% máis) ou de soro de leite en pó (11.332 toneladas, un 2%), non compensaron o incremento das importacións doutros países da UE, fundamentalmente de Holanda, Alemaña ou Francia. Así, as compras ao exterior de queixos, onde a balanza comercial de España é máis deficitaria, medraron un 8% ata as 96.501 toneladas no primeiro cuadrimestre do ano. Tamén medraron de forma significativa as importacións de manteiga (+18%) e de leite en pó enteiro (+20%).

Así se reflicte no seguinte cadro:

Balanza comercial -en toneladas- de España con el resto de países de la UE entre enero y abril de 2018:

Fuente: Eurostat (COMEXT) – Based on Export flow