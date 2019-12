É o pastoreo unha alternativa para as ganderías actuais en Galicia?

O especialista Eloi Villada Legaspi aborda as posibilidades que ofrece o pastoreo ás granxas de vacún de leite galegas. Os prezos das forraxes e a herba, a dispoñibilidade de pasto ou as demandas do consumidor son algúns dos aspectos a valorar nunha transición cara o pastoreo

“A herba deixou de ter interese para a inmensa maioría das ganderías de vacún de leite”, apunta Eloi Villada Legaspi, quen traballou ata a súa xubilación no Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) á par de ter sido presidente da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF). O experto indicaba nas xornadas sobre Pastoreo celebradas recentemente en Lalín (Pontevedra), que nos últimos tempos “perdeuse a cultura da herba” e con ela os coñecementos sobre a súa xestión e manexo para conseguir unha maior eficiencia no rabaño.

“Nos últimos tempos foise perdendo a cultura da herba”, Eloi Villada, expresidente da SGPF

O experto apuntou nesta xornada algúns aspectos a ter en conta para valorar, como xa están facendo outros países europeos, unha volta ó pastoreo, mesmo para aquelas ganderías que optaron por sistemas máis intensivos. Cuestións como os prezos das forraxes, a dispoñibilidade de pasto en Galicia ou as peticións do consumidor motivan que o pastoreo sexa unha opción a considerar.

O pastoreo en Europa

En Galicia abondan e proliferan as ganderías que optan por sistemas intensivos de produción onde o pasto queda relegado. Mentres, en Europa, aínda que tamén hai unha tendencia a que as ganderías de pastoreo vaian a menos, están a facer esforzos por impulsalas. É o caso, por exemplo, dos Países Baixos, onde en 1995 as granxas nas que as vacas saían pacer supoñían menos do 10% e no 2015 representaban máis do 30%. “O prestixio deste tipo de produción ou o respecto á biodiversidade son algúns dos motivos que fixeron voltar ó pastoreo en Holanda”, explica Eloi.

Holanda impulsou no 2012 o chamado Pacto do Pastoreo que, de non producirse dilacións, comezará a ser obrigatorio no 2020. “Manexaron uns tempos de transición longos para conseguir a adaptación dos produtores”, apunta Eloi. O pacto obriga a que as ganderías holandesas teñan que pacer un mínimo de 6 horas ó día durante 120 días.

As ganderías holandesas terán que pacer un mínimo de 6 horas ó día durante 120 días a partir do próximo ano

Esta obrigación traduciuse nun incremento dos prezos do leite que xa comezaron a comprobar os produtores. A Friesland Campina, considerada a maior cooperativa de Europa, aboaba a 0,5 euros o litro de leite ós seus produtores no 2012 e nestes anos os prezos están a situarse xa en 1,5 euros ou mesmo chegar ó 1,8 euros, como apunta Villada.

En Francia, o pastoreo está a ser unha opción cada vez con maior apoio, posto que arredor do 92% das ganderías levan as vacas ó pasto. “Está mal visto non pastorear”, indica Villada. Pese a que as secas do verán merman as posibilidades de pastoreo en zonas do país galo, as producións máis abundantes durante os outonos dos últimos anos están a compensar a situación, segundo explica o experto.

Outras zonas como Irlanda xa apostaron hai tempo tamén polo pastoreo incorporando sistemas de muxido robotizado no prado ou peches virtuais que facilitan o manexo do rabaño no pasto.

Razóns para voltar ó pastoreo

Villada recorda a rápida evolución que o sector lácteo experimentou dende os anos 60 que levou tanto á redución do número de granxas como ó incremento e intensificación destas, así como ós cambios na alimentación. “Durante anos estivemos buscando o óptimo aproveitamento da herba e o uso eficaz do concentrado para poder producir”, rememora o experto o traballo da Axencia de Desenvolvemento Gandeiro.

Canto máis alta é a inxesta de pasto na dieta das vacas menores son os custos e maiores os beneficios da gandería

Nesta época, Villada apunta que era preciso centrar os esforzos niso posto que o quilo de concentrado chegaba a valer o triple do litro de leite. “Os prezos fóronse equilibrando, dependendo da época. Agora a maioría das granxas son máis grandes, teñen máis gando en menos superficie pero tamén empregan moitos inputs”, explica.

O prezo das materias primas e o consumo do concentrado é unha das razóns que apunta Villada para valorar o emprego do pastoreo. “O quilo de materia seca de herba verde pacida é a máis barata de tódalas forraxes”, apunta Villada. Así, segundo os datos manexados tamén por expertos internacionais nun estudo desenvolvido entre 2012 e 2013, estímase que o aforro económico é de 8,2 céntimos por litro en granxas nas que as vacas pacen entre 1.000 e 2.000 horas ó ano. “Canto máis alta é a inxesta de pasto na dieta das vacas menores son os custos e maiores os beneficios da gandería”, conclúe Villada.

“Ó igual que fan noutros países, coma Holanda, deberíamos centrar os esforzos en conservar só o que sobra”

Xunto ó prezo, outra das vantaxes que ofrece o pasto en Galicia é a dispoñibilidade. “O clima que temos sérvenos para ter pastos de calidade”, indica Villada. Ademais, o aproveitamento da herba no prado pode facerse durante 8 ou mesmo 11 meses, co que esa rendibilidade prolóngase durante a maior parte do ano.

O pastoreo leva tamén unha redución de ata un 50% da necesidade e custos dos forraxes. “Ó igual que están facendo noutros países, coma Holanda, deberíamos centrar os esforzos en conservar só o que sobra, no canto de procurar forraxes como obxectivo da campaña”, reflexiona Eloi.

Á par de reducir os custos dos forraxes, o pastoreo tamén implica unha redución dos xurros e da acumulación de gases de efecto invernadoiro na granxa posto que xa se está a facer un abonado das pradeiras de xeito máis sostible. Asimesmo, como indica Villada, baixan os consumos enerxéticos na granxa e os asociados á maquinaria, posto que os animais permanecen fóra boa parte do tempo.