“É clave que os gandeiros logren forraxes moi dixestibles e con baixa lignina”

Entrevista a Jud Heinrichs, profesor na Universidade de Pensilvania e co-inventor de Penn State Forage e TMR Particle Size Separator. Recentemente participou no congreso de ANEMBE en Vigo e nunha xornada organizada por Alltech no CIAM

Jud Heinrichs é un dos investigadores máis prestixiosos a nivel internacional en estudo da alimentación de gando vacún de leite. Profesor na Universidade de Pensilvania, é o co-inventor de Penn State Forage e do TMR Particle Size Separator, dous instrumentos utilizados por moitos nutrólogos e gandeiros en todo o mundo para coñecer o valor estrutural das forraxes dunha maneira sinxela e barata.

Recentemente participou no congreso de ANEMBE en Vigo e nunha xornada organizada por Alltech no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

No teu relatorio falaches da importancia do tamaño de partícula no corte do millo e da herba durante o ensilado para que a vaca poida aproveitar ao máximo o valor estrutural da fibra da forraxe para garantir saúde ruminal e incrementar a produción de sólidos no leite, especialmente graxa. Cales serían os tamaños recomendados?

Para o silo o tamaño ideal sería entre un mínimo de 4 e un máximo de 19 mm pois desa forma mellórase tamén moito a mestura da ración, aforrando tamén tempo na execución da mestura. Ademais, a fibra é moito máis efectiva.

Cales serían as claves no manexo das forraxes para aumentar a produción de graxa no leite?

A clave é lograr que a fibra sexa dixestible: baixa lignina e alta dixestibilidade. Debemos centrarnos na dixestibilidade da fibra das forraxes.

Falas dunha proporción de alimentos na ración dun 50% de forraxe e dun 50% de concentrado. Cal sería a proporción ideal, falando de saúde ruminal?

A miña recomendación sería chegar a un 60% da materia seca da ración a partir de forraxe e o ideal ao 65%, e o resto de concentrado. Debería ser o obxectivo da ración. Pero para chegar a esa proporción deberiamos lograr forraxes de moi boa calidade.

En que calidades vos movedes en Estados Unidos en canto a silo de millo e silo de herba?

É moi parecido a aquí: en silo de millo un 30% de materia seca, un 45% de fibra neutro deterxente e unha proteína de entre o 7 e o 8%.

Temos a percepción de que en Estados Unidos a maioría das granxas contan con miles de vacas. Que hai de certo?

A maioría das gandarías de vacún de leite en Estados Unidos son de tipo familiar e non son ese tipo de granxas de miles de vacas. Si é certo que na costa Oeste poden ser máis grandes, pero a maioría das granxas de Estados Unidos localízanse nas rexións do centro e na costa Este e son de tipo familiar, de tamaño pequeno.

É certo que en California ou Arizona hai granxas de miles de vacas, pero a maioría en Estados Unidos son granxas familiares, e son explotacións igualmente competitivas.

Cal é a media de produción de sólidos no leite en Estados Unidos? Está a cambiar tamén o tipo de leite que pide a industria?

Cada vez prodúcese máis leite no mundo e o comercio cada vez é maior. O que pide a industria é leite con cada vez máis graxa e proteína porque é o que realmente ten valor e é o que ten cada vez maior demanda, non mover auga quente dun lugar a outro do planeta, iso sobra.

Que fortalezas e debilidades ves nas gandarías de vacún de leite de Galicia?

As fortalezas é ter boas forraxes e explotacións familiares. As vacas e o millo forraxeiro e o penso son os mesmos que en Estados Unidos. A clave é que os gandeiros participen na cadea de valor, industrializando o seu leite, porque iso dá estabilidade e maiores prezos do leite. Do contrario, son as industrias as que fixan as condicións de canto leite compran, a quen llo compran e a que prezo. Esa é a principal limitación para moitos gandeiros en todo o mundo.

É un paradoxo que mentres que os gandeiros cada vez teñen marxes cada vez reducidas as industrias lácteas logran récords de beneficios.