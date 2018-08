Dificultades nos plans de mellora polos permisos e a normativa contra lumes

As explotacións solicitantes de plans de mellora teñen que presentar a licenza municipal antes do 15 de setembro, pero os retrasos nos informes de Medio Ambiente impiden que estean a tempo. Unións cuestiona que na provincia da Coruña se estean esixindo 50 metros de separación entre monte e naves no caso de ampliacións

Os plans de mellora de explotacións atópanse un ano máis con dificultades derivadas dos retrasos burocráticos. As explotacións teñen de prazo ata o 15 de setembro para presentar a correspondente licenza municipal, pero en moitos casos non terán os papeis a tempo, segundo valoran organizacións agrarias e profesionais do sector. Os principais retrasos sitúanse nos trámites ante Medio Ambiente, pois parte dos Concellos están solicitando informes de incidencia ambiental como paso previo á concesión da licenza municipal.

A cuestión é que se Medio Ambiente non resposta a tempo, o Concello mantén paralizada a concesión da licenza. “Hai un colapso en Medio Ambiente porque en dous meses chéganlles todos os expedientes de plans de mellora de Galicia e vense desbordados. En moitos casos, o proxecto de obras nin sequera tería que pasar eses trámites medioambientais, pero ao ser remitido polo Concello, a Consellería tramítao seguindo o procedemento habitual”, explica Óscar Pose, de Unións Agrarias.

Demándase unha prórroga dos prazos para evitar que haxa explotacións que perdan axudas

Tanto Unións como o Sindicato Labrego consideran precisa unha prórroga nos prazos para evitar que haxa explotacións que perdan axudas para os investimentos proxectados. “Todo son obstáculos para as persoas que queren iniciar un proxecto ou modernizar unha explotación”, cuestiona a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba.

“Cada vez pídense máis papeis. Antes non había que ter licenza ó solicitar un plan de mellora e había un prazo para presentala. Se agora se esixe a licenza xa nun principio, hai que regular isto e que a concesión desas licenzas sexa unha prioridade, fixando un prazo máximo para a súa tramitación” -demanda Isabel Vilalba-. “Esas son as políticas que ten que facer un Goberno. Non pode ser que unha Administración que debera ser un apoio sexa un obstáculo”, conclúe.