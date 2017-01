Dez innovacións en maquinaria agrícola, premiadas en Cimag Gandagro

A feira Cimag Gandagro, que se desenvolve ata este sábado en Silleda, premiou un total de 10 innovacións no marco do seu Concurso de Máquinas Destacadas Cimag 2017. As novidades galardonadas foron as seguintes:

– Enganche homologado de tractor para remolque Agrokit. Pode traballar en posición fixa alta, para tirar dun remolque de dous eixos, ou en posición baixa cun balancín xiratorio. Permite axustar a altura sobre o chan e admite unha carga de tracción de 26 toneladas, así como unha carga vertical de 3 toneladas. Fabricado en aceiro estampado. Os seus fabricantes sinalan que foi pensado para o terreo e maquinaria habitual en Galicia.

Os problemas que se están a rexistrar nas ITV con enganches non homologados fan que este sistema cobre actualidade e interese.

– Cargadora telescópica Manitou MLT 635. Deseñada para o manexo de cargas no sector agrícola. Destaca polo deseño da entrada-saída ó posto de conducción, que facilita o ascenso e descenso do conductor.

– Tractor agrícola Claas Arion 460 Panoramic, que presenta unha cabina panorámica cunha maior visibilidade frontal, o que facilita o traballo con palas cargadoras. Dispón dun motor de 4 cilindros de 140 cabalos de vapor.

– Trituradora angular forestal de Serrat (Dap-Fx) que é desprazada lateralmente para limpeza de camiños forestais e marxes de estradas. Destaca polo seu rotor-triturador de tipo forestal con martillos deseñado para traballar en zonas complicadas. Os martillos poden xirar 360 graos sobre o eixo de articulación en caso de choques fortes con rocas ou tocóns para evitar a súa rotura.

– Cargador con accionamento eléctrico con baterías (Deltacinco). Trátase dun cargador que está accionado mediante baterías e motor eléctrico, polo que non produce emisións de CO2 nin outros gases, o que lle permite traballar en locais pouco ventilados. A duración media dunha carga de baterías é de 5 horas.

– Software para a xestión e control da alimentación en granxa (Feedelio e DTM Suite). Trátase dunha aplicación móbil que funciona en conxunto con outro programa e que permite un control máis preciso sobre a mestura do carro e sobre o seu peso.

– Suspensión con barra de torsión en segadora acondicionadora (Kuhn FC Serie 1060). Destaca polo seu sistema de suspensión, que consegue unha presión constante sobre o chan e o mantemento da altura de corte.

– Sistema de xestión automática en rotoempacadoras de cámara fixa (Kuhn, modelo Automate). O sistema automatiza nas rotoempacadoras maniobras como a apertura/peche da comporta de descarga da paca, a expulsión da mesma ou a limpeza das coitelas.Conséguese así facilitar o traballo do conductor e aumentar a capacidade de empacado.

– Mesturador para alimentación de gando Siloking Selfline 4.0, que destaca polo seu sistema de rotores de mesturado e picado, formado por dous rotores verticais de dous metros de diámetro con 42 coitelas.

– Remolque agrícola con caixa intercambiable RTBX / Modular System, presentado por Talleres Blanco y Oro. Dispón dunha capacidade de carga de 18 toneladas e ten un sistema de anclaxe rápida. Pódeselle acoplar e desacoplar distintos tipos de caixa (plataforma, cisternas, etc.).

O xurado deste concurso estivo conformado por Luis Márquez, presidente de AENOR CTN 68 “Tractores y Maquinaria Agrícola”;Fernando Augusto dos Santos, profesor da Escola de Ciencias Agrarias e Veterinarias da Universidad de Tras Os Montes e Alto Douro; Javier Bueno, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, e Ignacio Ruiz, secretario xeral da Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat).