Desenvolven un sistema para controlar en tempo real a temperatura no tanque

Dezaoito explotacións das provincias da Coruña e Lugo levan dous anos probando un prototipo que permite monitorizar as condicións de almacenaxe do leite nas granxas e a efectividade do sistema de lavado utilizado, dous aspectos que teñen relación directa cos resultados microbiolóxicos

As ganderías de leite prestan cada vez máis atención á limpeza e desinfección tanto do ubre da vaca como das instalacións de muxido e almacenamento, pero lograr unha boa calidade hixiénico-sanitaria do leite que producen está tamén relacionado directamente con lograr unhas condicións axeitadas no tanque de frío, tanto cando o leite está no seu interior como cando unha vez baleiro se procede ao seu lavado.

E tanto nun momento coma no outro, un parámetro fundamental a ter en conta é a temperatura. Lograr unhas condicións idóneas en todo momento e poder controlar en tempo real as posibles alteracións e incidencias que se produzan é o obxectivo dun proxecto de investigación desenvolvido nos últimos dous anos en 18 explotacións de leite das provincias da Coruña e Lugo e cuxos principais resultados foron presentados onte no Centro Tecnolóxico Agroalimentario (CETAL) de Lugo.

O proxecto, denominado Control de procesos usando tecnoloxías de internet para a conservación do leite nas explotacións gandeiras, foi financiado polo Feader no marco do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 e implicou a distintas empresas e institucións públicas. O obxectivo perseguido é evitar a perda do leite no tanque, minimizar o tempo de resposta ante os frecuentes cortes de luz que se producen en moitas zonas de Galicia e garantir a trazabilidade e a calidade final do produto.

“Para garantir a calidade final do leite que producimos as ganderías, o control e a trazabilidade durante o tempo de almacenamento do produto nas explotacións é fundamental” (Ana Corredoira, As Vacas da Ulloa)

A coordenadora do proxecto, Ana Corredoira, gandeira da cooperativa As Vacas da Ulloa, na que se integran co obxectivo de transformar e comercializar o seu propio leite dúas explotacións, Granxa A Cernada e Granxa Maruxa, afirmou que “os gandeiros temos unha importante tarefa: facer rendibles as nosas explotacións e garantir a calidade alimentaria”. E explicou que “para garantir a calidade final do leite que producimos as ganderías, o control e a trazabilidade durante o tempo de almacenamento do produto nas explotacións é fundamental”.

Neste sentido, dixo, a gran vantaxe do prototipo desenvolvido mediante este proxecto de innovación é “o control en tempo real dos parámetros e condicións do tanque”. Ao ter o tanque de frío monitorizado e controlado en todo momento, pódense detectar e corrixir aquelas alteracións que teñen incidencia na calidade bactereolóxica do leite, ben sexa por mal funcionamento do sistema ou por mala praxe en procesos como o de lavado.

Entre as 18 explotacións participantes, hainas que fan tanto dous como tres muxidos diarios en sala e outras que teñen robot

Das 18 granxas participantes tres están ubicadas na provincia de Lugo (Proida, A Cernada e Granxa Maruxa) e as 15 restantes na provincia da Coruña (Riviña, Xendres, Sar, CAP, Serramos, Mouzo, Ramón Souto, Vila de Santaia, Ramos, Carro, Novo, Herdanza, Bello, Aquilino e Tombo).

Entre elas hai explotacións con robots de muxido e explotacións que fan tanto dúas muxiduras diarias en sala coma tamén outras que fan tres. “Para a selección das granxas usamos dous parámetros, por un lado a distancia entre elas, para facer máis eficaz a recollida de mostras, e tamén unha distribución que tivo en conta distintas tipoloxías de tanque”, explicou Belén Alvite, veterinaria da empresa galega PSVet, especializada no asesoramento aos gandeiros na hixiene do leite en orixe e que se encargou tanto da escolla das explotacións participantes como da toma de mostras.

En todas estas explotacións e durante dous anos, fixéronse analíticas ordinarias nos tanques unha vez ao mes atendendo a 10 parámetros diferentes, tomándose tamén mostras cada vez que saltaba unha alarma ou incidencia. En total, os veterinarios de PSVet adicaron 1.300 horas a esta tarefa e fixeron máis de 13.000 quilómetros, resumiu Belén.

Granxas intelixentes

En cada unha das 18 explotacións participantes instalouse no tanque un dispositivo denominado DataLact, deseñado pola empresa Data Monitoring, que aportou a parte tecnolóxica do proxecto. Esta startup, que naceu vinculada ao control do leite no tanque mediante sensores e hoxe xa está traballando noutros ámbitos como depósitos de auga ou de cervexa, deseñou un sistema que permite a dixitalización do tanque e a toma de datos permanente. “Cada 30 segundos o tanque está enviando datos que en tempo real pode ver no móbil o gandeiro, o técnico de mantemento ou o transportista”, explicou Gonzalo Abuín, o CEO da compañía.

“A dixitalización permitirá ademais de ter monitorizadas as vacas ou a temperatura do leite, que controlemos tamén a temperatura das camas ou o ambiente nos establos” (Gonzalo Abuín, Data Monitoring)

Segundo avanzou, están a traballar xa con Naturleite no deseño doutro dispositivo mediante xeolocalización para controlar tamén a temperatura nos tanques do camión, en cada un dos seus distintos compartimentos, durante o transporte, de maneira que o leite estaría monitorizado tamén en todo momento desde a recollida até a chegada á fábrica, sumándose deste xeito ao control efectuado tamén no tanque de frío da explotación.

Gonzalo considera que o proceso de dixitalización das granxas é imparable e que “o futuro camiña cara a lograr granxas intelixentes” onde ademais da toma de datos dos propios animais se controlen tamén cousas como a temperatura das camas das vacas ou a temperatura e o ambiente nos establos. “Empresas como a nosa analizamos e controlamos as granxas para mellorar a vida das vacas e dos gandeiros”, dixo.