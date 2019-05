Dairylac pecha preacordos para a exportación do soro en po da súa torre de secado

A posta en marcha da torre de secado de soro e leite de Dairylac está a atopar unha acollida no mercado mellor da agardada. A industria láctea con base en Melide, participada maioritariamente pola cooperativa Aira, está a asinar preacordos con compañías europeas e asiáticas para a comercialización da maior parte da súa produción de soro en po. O obxectivo de Dairylac é pechar contratos a longo prazo a bo prezo que lle garantan unha estabilidade de vendas, combinando eses contratos coa dispoñibilidade de produto no mercado para compradores puntuais.

O director xeral de Dairylac, Iago Quintana, destaca que “a demanda é mellor da agardada, sobre todo en Europa, un mercado no que a priori pensabamos que tiñamos menores oportunidades. Sabiamos que o mercado do soro en po medra a dobres díxitos cada ano, pero non esperabamos xerar un interese tan alto entre os potenciais clientes, pois somos unha empresa nova”, valora.

A compañía china Yeeper, que mercou recentemente Euroserum, está interesada en acadar acordos de suministro con Dairylac

Consultado Quintana sobre posibles acordos de suministro coa compañía china Yeeper, que mercou recentemente a industria láctea francesa Euroserum, cunha factoría en Monforte, o director xeral de Dairylac recoñece que hai interese de Yeeper. “É unha industria que elabora produtos de nutrición infantil, para o que precisa ingredientes como os que nós ofrecemos, e as posibilidades de colaboración son boas. Coñecen o produto que traballamos, temos unha boa relación con eles e estamos en contacto”, conclúe.

Dairylac enfoca principalmente a súa torre de secado á elaboración de soros desmineralizados como o D70 ou o D90, moi valorados na nutrición infantil polo seu alto contido en proteínas e a súa dixestibilidade. O obxectivo de produción de soro en po sitúase en arredor de 6.000 toneladas ó ano. “É un produto complexo, non se trata dunha commodity do mercado internacional, senón que os potenciais clientes necesitan probar o produto para valorar cuestións coma o tamaño das partículas e o seu comportamento en mesturas”, explica Iago Quintana.

A torre de secado de Dairylac, que comezou o seu funcionamento nos últimos meses, estará previsiblemente en pleno rendemento a inicios do verán. Será entón cando se iniciará unha liña de comercialización constante, tanto de soro como de leite en po, que tamén se está a elaborar na planta.

Leite pasteurizado, queixos e manteiga

De xeito paralelo á posta en marcha da torre de secado, Dairylac continúa potenciando a comercialización de liñas de produto final orientadas a supermercados e hostelería. O seu leite pasteurizado, producido na planta de Melide e comercializado baixo a marca Deleitar, extendeu recentemente a súa comercialización a 300 tendas Carrefour de toda España.

No que vai de exercicio, o leite pasteurizado aumentou as súas vendas un 40% en relación ó pasado exercicio en tanto que os queixos Arzúa – Ulloa e Tetilla, comercializados polo de agora baixo a marca Tres Viajeros, aumentaron un 35%. “No leite fresco, sabiamos do seu potencial de crecemento, tanto en Galicia como no resto de España. En canto ós queixos, faltábanos coñecemento do consumidor, tempo de implementación e presenza no liñal”, opina sobre a mellora das vendas Iago Quintana.

A oferta da industria galega inclúe ademais nata e manteiga clarificada, un produto este último do que teñen “máis demanda que oferta” e que, entre outras cadeas, pódese atopar nos Mercadona.