Curtis prevé atraer a gandeiros de toda España e Portugal á III Poxa de Elite de Gando Frisón

O municipio coruñés de Curtis volverá ser o centro do sector gandeiro frisón no panorama nacional o vindeiro domingo, 17 de marzo, coa III edición da Poxa de Elite de Gando Frisón, a única deste tipo que se celebra en Galicia.

Os 18 animais que se porán á venda proceden na súa totalidade de 8 gandarías galegas, o que, segundo a organización “pon de manifesto a gran calidade da cabana frisoa galega e o enorme esforzo dos gandeiros por mellorar o nivel xenético dos seus rabaños”.

Nesta edición inscribíronse 8 das mellores gandarías de Galicia -como SAT A Campa, Finca El Pilar, Gandaría Carro, Casa Gabino ou Cunordam SC- con animais cun nivel xenético moi elevado, cunha media por GICO de 4.100 puntos ou con 12 xeracións MB/EX no seu pedigrí.

“É precisamente esta alta calidade a que xa atraeu o ano pasado até o Recinto Feiral de Curtis a compradores de toda España como de Andalucía, Cataluña, Cantabria, Asturias e da zona centro”, lembra o alcalde de Curtis, Javier Caínzos, que sostén que o evento, aberto a calquera comprador, resulta de gran interese para gandeiros de toda España e Portugal.

Vantaxes da poxa

Esta terceira edición da poxa será moi equilibrada en canto aos lotes presentados. Varios exemplares levan, ademais, contrato de macho e/ou embrións o que supón un valor adicional para o comprador.

A poxa conta con outras vantaxes adicionais, como que non se aplica ningún tipo de comisión ao comprador nin ao vendedor, que o porte até a gandaría de destino é gratuíto ou que o comprador obtén coa operación un ciclo de fecundación in vitro sen custo.

Este é a listaxe dos animais que sairán a poxa:

ANIMAL GANDARÍA CUNDINS CAROLINA DOC FIV ET CUNORDAM S.C. CUNDINS CISMA PINNACLE CUNORDAM S.C. ABONXO FLAGSHIP SILVIA ET G.B. GANADERIA SC ABONXO BI-BATTLE ARIZONA ET G.B. GANADERIA SC CASAGABINO K.ROYAL LUNA FIV ET CASA GABINO S.C CAMPA CLUN SPECIAL 0384 SAT A CAMPA CAMPA SOLOMON BREYA ET FINCA EL PILAR CAMPA IMAX 0338 RED SAT A CAMPA CUNDINS IRENE IMAX CUNORDAM S.C. CASA-NOVA ATLEE SOLOMON 1212 ET GANADERÍA CARRO SL NODI JEDI MADONNA FIV ET NODI S.C. JAIME NODI VANHALEN 913 ET SAT EMILIO DO JAIME ABONXO FLAGSHIP SPECIAL ET G.B. GANADERÍA SC CASA-NOVA POMPEYA TOOHOT 1180 GANADERÍA CARRO S.L. CAMPA SOLOMON MEGADEA SAT. A CAMPA CAMPA CLEVER MITCIONERA 0308 SAT A CAMPA ABONXO FLAGSHIP SPEZI RED ET G.B. GANADERÍA SC CUNDINS MIRIAM HOTLINE FIV ET CUNORDAM S.C.

Máis información nesta ligazón

Xornada Técnica Monográfica sobre o Cultivo do Millo

Como preámbulo desta poxa, o Concello volve organizar a III Xornada do Rural Galego desde Curtis, acción formativa para impulsar o sector primario á que acudirán relatores de primeiro nivel. Nesta edición será unha Xornada Técnica Monográfica sobre o Cultivo do Millo, que se celebrará o sábado, 16 de marzo, no Recinto Feiral de Curtis desde as 10:45 horas.

A estas xornadas acudirán dous destacados expertos internacionais: Francisco Joaquín Morell Adoitar, director de agronomía de Du-Pont Pioneer; e o recoñecido consultor francés Albert Porte-Laborde.