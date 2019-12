Cowculations: Unha ferramenta para mellorar a xestión económica das granxas de vacún de leite

O obxectivo de cowculations.com é crear un Grupo de Índices Reprodutivos en vacún (leiteiro e de carne) para poder obter datos medios reprodutivos representativos das explotacións participantes. A comparativa coa realidade media é moi relevante: permítenos coñecer outros horizontes e objetivar as situacións que vivimos día a día nas granxas. A iniciativa está aberta a calquera veterinario que queira compartir os seus datos (mantendo sempre a confidencialidade). Para colaborar non tes máis que contactar co webmaster e dicirnos a túa intención.

COWCULATIONS Que cálculos facemos nas nosas granxas?

Unha granxa de vacas xera multitude de datos. Todos eles teñen que ver coa xestión da granxa pero son difíciles de ordenar e, sobre todo, de comparar para poder chegar a facer os nosos propios cálculos.

O camiño cara á informatización total das granxas foi a unha velocidade e o aproveitamento deses datos xerados a outra. Se nos preguntan polos datos dunha vaca seguramente saberemos que responder pero se nos preguntan polos datos do rabaño témolo máis complicado.

Un dos erros máis comúns é descoidar a visión estratéxica do noso negocio. A comparación dos datos da granxa co doutros abre oportunidades de negocio. Non é que non nos guste compararnos, ao revés, facémolo constantemente e, especialmente cos nosos veciños e coñecidos. O lugar para este tipo de comparativas non adoita ser precisamente unha reunión regulada. ¿Sabedes que máis do 70% do censo de porcino en España compara os seus datos económicos a través de empresas especializadas e en reunións reguladas?.

Un referente para as granxas de vacún de leite: Máis do 70% do censo porcino de España compara os seus datos económicos.

Claro, en porcino todas as granxas recollen datos económicos. ¿Por que o vacún leiteiro non ten ese interese?. Cada un pode responderse a si mesmo pero o que parece evidente é que para o sector porcino si é moi importante e para o vacún leiteiro non.

En porcino os prezos tradicionalmente soben e baixan e é obrigatorio gañar o máximo cando se pode para aguantar nos peores momentos. Se non se fai así o balance anual é perder diñeiro.

O escenario en vacún é diferente. As subvencións de explotación cobradas no período, como a PAC, corrixen a situación complementadas polas subvencións de capital, como os plans de mellora, instalacións, maquinaria (periodificadas en varios anos). Isto adoita incrementar nun 7-8% os ingresos totais.



A xestión de subvencións toma no vacún leiteiro o protagonismo que no porcino ten a xestión e a comparativa de datos.

É curioso constatar que normalmente entre o 50-60% dos custos totais do negocio “producir leite” débense á alimentación: o custo dos pensos adoita ir en factura pero os custos das forraxes normalmente non porque o gandeiro adoita elixir producilos no canto de compralos. Este adoita ser entre o 50-60% dos custos de alimentación (racións con 50-60% de forraxe). É dicir, sobre o 35% dos custos totais do negocio producir leite residen no custo das forraxes producidas na granxa.

É necesario coñecer os custos das forraxes que producimos

Sería lóxico empezar comparando eses custos, pero é paradoxal recoñecer que son os custos que peor se coñecen. As toneladas que entran nun silo desde cada leira non se miden (xestión do custo por leira), nin sequera adóitase anotar a cubicación inicial dos silos despois de cultivar. Se non sabemos os quilos que collemos ¿como imos saber o custo por quilo de silo?. Ao non facelo estamos a renunciar a coñecer o 35% de nosos custos totais.

Normalmente tentamos controlar máis o custo do bote de medicamento, dun servizo veterinario ou dunha vacinación (podo deixar xa de vacinar?), custos que xunto ao seme e produtos de hixiene supoñen só o 4-6% dos gastos totais.

Outra parte dos ingresos alleos ao proceso produtivo son os soldos que nos pagamos por traballos que desenvolvemos nós no canto de externalizarlos. Igual que podemos pintar a nosa casa ou encargarllo a un pintor, o gandeiro págase diñeiro por:

-Diferentes traballos de mantemento

-As horas non valoradas traballadas na granxa (se non habería que pagalas)

Etc

Así como labores nos seus centros de custos:

-Horas empregadas en producir a recría propia

-Labores en producir os cultivos propios

Isto é así porque o gandeiro decidiu producir as forraxes no canto de compralos ou producir a recría no canto de comprala. Partimos da base de que producilo nós é máis barato que comprar ou externalizar pero non sempre é si. Por iso non recollemos os custos, para quedarnos máis tranquilos (un bo silo é moi barato pero un mal silo é moi caro).

Por tanto, é moi difícil saber porqué en vacún leiteiro non hai interese na comparativa dos datos e, moitas veces nin sequera en recollelos para coñecemento propio.

Cowsulting é un método de traballo desenvolvido por Consuvet para crear grupos de traballo e xestión en diferentes áreas, controladas especialmente por veterinarios.



A máis desenvolvida agora mesmo é a comparativa de índices de calidade de leite que permite comparar granxas con grupos de granxas, a súa evolución no tempo, a tendencia (aumentar ou diminuír) e a estacionalidade (hai épocas do ano onde periodicamente hai peores resultados) durante os últimos 10 anos.



Outros grupos en desenvolvemento son os de:

Indices reprodutivos: onde comparamos os datos do día do control cos da granxa, o grupo ao que pertence e todas as granxas no programa.



-Datos produtivos:

Estudos e comparativas, especialmente sobre a forma da curva de lactación na granxa e a súa evolución.



-Resultados de Xestión Económica: En base a un orzamento previo



Eficiencia alimenticia: Comprobación de resultados por ración e se son compatibles co orzamento fixado para alimentación co simulador de xestión económica.



Consumo de antibióticos en granxa:

Para terminar. comentar que o rexistro do consumo de antibióticos en granxa é unha novidade moi interesantes que permitirá ao gandeiro coñecer a súa situación respecto ao grupo con pouco esforzo, dentro dun ranking no que non interesa ser o mellor polo beneficio de todos (control de resistencias=consumo responsable).

En www.cowculations.com pódense usar tamén de forma gratuíta algúns simuladores que existen dentro de www.cowsulting.com como ferramentas para estimar eses cálculos aos que fixemos mención.



Animarvos por tanto aos gandeiros a facer os vosos propios “cowculations” e aos técnicos a formar parte do voso propio “cowsulting”. “A paisaxe vese mellor desde o avión que desde a terra. Os datos da granxa necesitan ser comparados para ser entendidos”.