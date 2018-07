Complet G-P, un penso complementario que mellora a graxa e proteína do leite

A mellora das calidades do leite é un factor clave de rendibilidade para as granxas. Para axudar ás ganderías a acadar os niveis de graxa e proteína requeridos polas industrias, nace Complet G-P, un penso complementario que se testou con éxito no último ano en 46 explotacións lácteas galegas, tanto intensivas como en pastoreo.

O Complet G-P é un penso elaborado con materias primas naturais de primeira calidade que destacan tanto polo tipo como polo índice de dixestibilidade de fibra. O produto está deseñado como un complemento da ración diaria en aplicación continuada, ó longo de todo o ciclo de lactación. Recoméndase una dosificación de 0,5 Kg. de Complet G-P por vaca e día, engadíndollo a maiores á ración habitual. A tal fin, o Complet G-P presentase nun formato especialmente manexable, granulado e ensacado, o cal facilita a súa correcta dosificación.

Os ensaios realizados en diversas granxas de Galicia durante o segundo semestre do 2017 confirman os bos resultados do complemento. O Complet G-P evitou as tradicionais baixadas de calidade en situacións de estrés por calor e, no caso das ganderías en pastoreo, contribuíu a un maior equilibrio estacional da graxa, das calidades do leite e do estado xeral da cabaña.

Explotación estabulada con carro Ración con Piensos del Sil,

sen Complet G-P 34 litros / vaca / día Mes Graxa Proteína Extracto

seco Xaneiro

2017 4,22 3,47 9,01 Febreiro

2017 4,17 3,46 9,00 Marzo

2017 4,03 3,38 8,93 Abril

2017 4,06 3,35 8,85 Maio

2017 4,08 3,39 8,86 Xuño

2017 4,05 3,39 8,85 Ración con Piensos del Sil

+ Complet G-P 34,5 litros / vaca / día Xullo

2017 4,08 3,44 8,87 Agosto

2017 4,14 3,49 8,93 Setembro

2017 4,32 3,56 8,96 Outubro

2017 4,36 3,55 9,02 Novembro

2017 4,51 3,63 9,08 Decembro

2017 4,52 3,68 9,13 MEDIAS ANUAIS 4,21 3,48 8,96

De media, este produto especializado, elaborado por Piensos del Sil, logrou melloras de 2,5 décimas en proteína e de 4 décimas en graxa, comparando o periodo de uso do complemento (xullo-decembro do 2017) cos seis meses anteriores (xaneiro-xuño), nos que non se utilizou o Complet G-P.

Os aumentos de calidade demostráronse ademais rendibles economicamente para as ganderías, pois por cada euro investido no Complet G-P, ingresáronse entre 2,5 e 4,5 euros a maiores, dependendo do prezo por calidades abonado pola correspondente industria e da produción de cada gandería.



Estabilidade das calidades

Complet G-P deseñouse co obxectivo de manter a estabilidade das calidades do leite no medio-longo prazo e tamén procurou outros efectos positivos no rendemento do animal, na súa fertilidade, estado sanitario e, posiblemente, de lonxevidade produtiva.

O Complet G-P é o primeiro lanzamento dunha serie de propostas nutricionais que, baixo o epígrafe Especialidades, esta empresa galega lanzará ó longo dos próximos meses.