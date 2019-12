Como traballan as granxas do primeiro produtor de leite de Europa?

A finais de novembro 5.000 tractores colapsaron as rúas de Berlín para protestar contra as medidas medioambientais decretadas polo Goberno federal e contra as novas restricións ao uso de fertilizantes, unha situación que se suma á importante seca dos dous últimos anos no país xermano e a uns prezos do leite que non cubren os custos de produción no principal país leiteiro da Unión Europea.

As ringleiras de tractores na capital alemá serviron para evidenciar as dificultades polas que está a pasar o sector lácteo neste país e a imprescindible adaptación que os gandeiros se están a ver na obriga de facer para salvar as súas explotacións. Esas adaptacións pasan por lograr maior lonxevidade e producións vitalicias, así coma unha redución dos custos de alimentación a base da mellora nas forraxes.

Analizamos coa axuda de Rebeca Cembranos, asesora de granxas de leite en Saxonia, que participou este ano nas Xornadas Técnicas de Vacún de Leite organizadas por Seragro, como se traballa nas explotacións de leite de Alemania e cales son os retos aos que se enfrontan.

O prezo base en Alemania é de 30 céntimos e contan con primas por calidades, por baixar de 300.000 células e por non usar transxénicos na alimentación, co que o prezo final pode chegar a 35 céntimos

O prezo base en Alemania, fixado sobre calidades do 4% de graxa e do 3,4% de proteína, sitúase neste momento nos 30 céntimos. Co pago por calidades (graxa e proteína) e cos suplementos por baixar das 300.000 células somáticas (0,5 céntimos por litro), por cantidade e, desde fai tres anos, tamén por non incluir na alimentación transxénicos (cunha prima dun céntimo en litro), unha explotación co 4,2% de graxa e o 3,7% de proteína podería chegar a un prezo final duns 35 céntimos.

Con eses prezos, os gandeiros alemáns practicamente non cobren os custos de produción, que se sitúan arredor dos 42 céntimos, polo que lograr vacas máis lonxevas e produtivas e unha redución de custos na alimentación e na recría tornouse unha necesidade no país xermano.

Produción media de 8.843 quilos

O rendemento leiteiro medio en Alemania, cunha cabana de 4 millóns de vacas, sitúase en 8.843 quilos por animal, cun 4% de graxa e un 3,45% de proteína. Baviera é o lander con máis produción de leite e xunto a Baixa Saxonia e Renania-Norte-Westfalia aglutinan máis da metade da produción leiteira do país.

En Saxonia a media de vacas por explotación é de 280 e o rendemento leiteiro por vaca e ano é 1.000 litros maior que a media do conxunto de Alemania

En Saxonia o rendemento das explotacións é maior que a media do país. As 172.946 vacas que hai nesta rexión producen de media 9.794 quilos ao ano, cun 3,95% de graxa e un 3,41% de proteína. Saxonia é un lander situado ao leste de Alemania, limitando xa con Polonia e a República Checa. A rexión ten 4 millóns de habitantes, o que representa o 5% da poboación total de Alemania e conta con unhas 170.000 vacas, que tamén equivalen ao 5% da cabana total do país.

Desde o ano 1995 até o 2018 o número de cabezas diminuiu en Saxonia nun 28% e o número de explotacións reduciuse máis da metade (53%), quedando hoxe 617 granxas nesta rexión, polo que a concentración de vacas por explotación aumentou até unha media de 280 cabezas por granxa na actualidade.

Maiores rendementos leiteiros en granxas de máis de 500 vacas

As explotacións saxonas teñen de media 280 cabezas e a taxa de reposición é do 36%, sendo a porcentaxe de eliminación ao primeiro parto do 25%. A vida útil producindo leite das vacas é de 31 meses (2,5 lactacións), cunha produción vitalicia media de 26.610 quilos (14,9 quilos por día de vida).

“Aínda que os maiores rendementos leiteiros alcánzanse en granxas con máis de 500 vacas, entre outros motivos porque na maioría delas fanse tres muxidos, a vida útil diminúe co aumento do número de animais por explotación. En Saxonia, o 27% das vacas están en granxas de entre 200 e 500 animais e é neste tipo de explotacións nas que se logran producións vitalicias máis altas”, indicou Rebeca Cembranos.

A maioría das granxas en Saxonia son cooperativas agrarias (a rexión formaba parte da Alemania do leste) ou nalgúns casos na actualidade tamén empresas privadas. “Case non hai xa explotacións familiares”, aclarou. E entre o 30 e 40% das granxas investiron en novas instalacións nos últimos anos. “Hai subvencións estatais para que as granxas melloren no benestar animal. Aínda que os gandeiros saben que iso vai no seu beneficio e mellora o rendemento económico das explotacións, co prezo do leite que hai hoxe non lles permite en moitos casos facer eses investimentos sen axuda”, explicou.

Produción por día de vida

Neste contexto de baixos prezos, acadar producións vitalicias medias por explotación superiores a 40.000 quilos de leite por vaca fanse necesarias para garantir o futuro das granxas en Alemania, asegurou. Para esta especialista en nutrición, a produción por día de vida no cómputo vitalicio total é un dato fundamental a ter en conta para avaliar a rendibilidade dunha explotación. “Segundo diversos estudos, se dividimos o total de litros producidos por un animal entre os días que pasou na explotación, contados desde o seu nacemento até o momento no que abandonou a granxa, a partir de 15 litros de produción por día de vida entramos en zona de ganancia e por debaixo de 15 esa vaca deu perda”, explicou.

“Por enriba de 15 litros de produción por día de vida unha vaca comeza a dar ganancias, por baixo desa cifra dá perdas”, asegura Rebeca Cembranos

Puxo como exemplo tres das granxas que ela asesora, que nos últimos 12 meses lograron superar os 40.000 quilos de produción vitalicia por vaca. Entre as tres contan cunha media de 685 cabezas, unha taxa de eliminación do 23% (15% na primeira lactación) cunha vida útil por vaca de 46 meses (3,8 lactacións) e unha produción vitalicia media de 42.239 quilos por animal (19,2 quilos por día de vida).

“É posible alcalzar producións vitalicias por enriba de 40.000 litros e producións por día de vida de arredor de 19 litros en granxas tanto de 300 vacas como de 1.000 vacas e dá o mesmo que estean a 2 muxiduras, a 3 ou con robot, a clave é lograr taxas de reposición por debaixo do 25% no conxunto do rabaño e do 15% nas primeirizas”, asegurou.

A alimentación representa máis da metade do gasto total das granxas alemás

A alimentación supón máis da metade dos custos de produción nas granxas alemás, cun gasto en concentrado que duplica o gasto en forraxes. “A mellora da calidade e o aumento da cantidade de silo de millo e de herba é determinante para a redución dos custos de alimentación e para lograr altos niveis de produción vitalicia”, asegurou Rebeca. En total, o alimento do gando supón en Saxonia entre 12 e 18 céntimos por litro de leite producido.

O custo máis alto de produción en Alemania é o alimento, que supón entre 12 e 18 céntimos por litro de leite

A grande maioría das explotacións teñen a súa propia maquinaria e o departamento de produción vexetal é o que se encarga da produción de forraxes e ensilados, a base de herba, raigrás e millo. Boa parte das explotacións producen tamén cereais e usan a palla resultante para as camas.

En canto á climatoloxía, en Saxonia a temperatura media anual é de 8,6 grados centígrados, prodúcense 733 mm de precipitacións e teñen 1.627 horas de sol, aínda que nos últimos dous anos acusaron unha importante sequía cun incremento da temperatura media de 1,7 grados e unha redución dun terzo das precipitacións e con notables diferenzas entre o norte e o sur da rexión.

O segundo custo máis importante: a reposición

O seguinte gasto en importancia nunha explotación alemá sería o custo de reposición de animais. A cría dunha xovenca en Saxonia, con taxas de reemprazo do 36% de media nas granxas, sitúase entre os 60 e os 80 euros mensuais. “Nos 24 meses que tardamos en criar unha xovenca non xera ningún ingreso, polo que son as vacas en produción as que teñen que aportar o crédito para criar as becerras, polo que a redución de custos comeza aquí, baixando as perdas por mortinatalidade”, indicou. Considerou “aceptables” porcentaxes por debaixo do 2% de mortes de becerras ao nacemento, do 8% na fase posterior de recría e do 5% en vacas adultas.

En Alemania, estímase que o custo de producir unha xovenca a parto é de 1.800 euros, pero Rebeca explicou que estes custos mesmo son maiores en Saxonia, onde se situan entre 2.000 e 2.200 euros. “Tendo en conta que en Alemania o valor medio dunha vaca de desvelle é duns 600 euros, estamos financiando os restantes 1.200 euros por xovenca coa produción de leite da granxa, polo que a diferenza entre alcanzar unha produción vitalicia de 40.000 litros por vaca a quedarse en 26.000 serían 1,5 céntimos por litro de leite, é dicir, uns 150 euros máis de ingresos por vaca e ano polo aforro que logramos na reposición”, calculou.

CUSTO DE REPOSICIÓN EN ALEMANIA

(Custo en euros dunha xovenca a parto)

Alimento 1.021

– Leite maternizada e penso 360

– Forraxe 661

Veterinario e medicamentos 42

Inseminacións 29

Persoal 396

Instalacións 117

Outros custos (auga, intereses) 197

TOTAL 1.802€

Manexo e aproveitamento do excedente de palla nas camas

En terceiro lugar en importancia en Alemania sitúanse os custos de persoal. “Algunhas explotacións teñen gastos elevados en man de obra”, afirmou. Por iso, as granxas están investindo na automatización e robotización dos sistemas de muxido para aforrar en persoal.

O material máis frecuente empregado nas camas é unha mestura de palla, auga e carbonato cálcico a partes iguais. “As granxas teñen moita palla da produción de cereal e para aproveitar esa palla fan unha mestura no carro para os cubículos”, explicou Rebeca. “Queda algunha granxa que ten aínda camas de goma ou colchoneta e que a maiores emprega carbonato cálcico, serrín ou palla picada pero o que xa case non se ve, son unha excepción, é compost seco ou area”, engadiu.

Comercialización

Tres compañías controlan a recollida e comercialización do leite en Saxonia. A principal é Sachsenmilch Leppersdorf, que recolle diariamente 1,5 millóns de quilos de leite e vende leite, iogures, postres, queixos, manteiga, nata e tamén fai produtos industriais como leite en pó ou soro.

Existe tamén unha cooperativa formada por gandeiros, Heinrichsthaler, que produce unicamente queixos, dos que envía o 50% á exportación. Recolle entre 300.000 e 500.000 quilos de leite ao día. Máis ao sur de Saxonia atópase Hainichen-Freiberg, cun volume de recollida semellante e que ten nos iogures e todo tipo de postres lácteos o seu produto estrela.