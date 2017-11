¿Como será a granxa experimental de vacún de leite do Campus Terra de Lugo?

O Consello de Goberno da USC aprobou este martes o convenio coa Deputación Provincial de Lugo para a construción da granxa experimental do Campus Terra nos terreos de que dispón o organismo provincial no municipio de Castro de Rei. A edificación e posta en marcha desta nova infraestrutura, apta para usos docentes e de I+D+i por parte da USC e cuxo proxecto se atopa na actualidade en fase de exposición pública trala súa aprobación por parte do organismo provincial, require unha inversión de máis de 1,3 millóns de euros, contía achegada integramente pola Deputación de Lugo.

A futura granxa experimental do Campus Terra constará dunha nave principal que acollerá o gando vacún para a produción de leite e recría da Granxa Gayoso Castro, un edificio de prácticas cunha aula e un laboratorio, unha nave de maquinaria, silos de forraxe e unha fosa de xurro. A granxa está rodeada por distintas parcelas cunha superficie total de arredor de 30 hectáreas.

Prevese que entre en funcionamento no ano 2018

A nova instalación, que se agarda que estea operativa e entre en funcionamento en 2018, pretende ser un referente en canto á súa xestión e á formación de profesionais en condicións reais. A granxa experimental do Campus Terra da USC será tamén como laboratorio para probar novas técnicas e tecnoloxías e a transferencia de resultados ao sector agro-gandeiro en xeral e aos produtores da contorna, en especial.

A granxa experimental cubrirá unha parte importante das prácticas da Facultade de Veterinaria e da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra. Daquela, alumnos e docentes poderán realizar nestas instalación prácticas de diferentes materias das titulacións de Veterinaria, Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Máster en Enxeñaría Agronómica e Máster en Produción de Leite. As instalacións da Granxa Experimental do Campus Terra permitirán abordar a docencia cun enfoque máis profesional e práctico, en aspectos importantes como manexo sanitario, podoloxía, alimentación, benestar, calidade do leite, tecnoloxías da produción e reprodución animal ou a mecanización agraria entre outras.

Permitirá facer prácticas aos estudantes e docentes e avanzar na investigación

A nova granxa experimental presenta tamén múltiples oportunidades no eido da investigación, en especial as relativas á gandaría de precisión (smart farming) e a sistemas de produción baixos en insumos como é o pastoreo. A granxa permitirá probar novas técnicas, tecnoloxías e diferentes materiais en condicións controladas e reverter os resultados dos ensaios ao sector produtivo, aproveitándose dos coñecementos e da experiencia acumulada. Entre as posibles actividades investigadoras a desenvolver estarán as relacionadas con sistemas de manexo e recría do gando, sistemas e equipos de muxidura, agricultura e gandería intelixente, sistemas de rega, alimentación e reprodución animal, manexo de pastos e forraxes, mecanización agraria… A posterior transferencia de coñecemento realizaríase mediante a programación dunha serie de actividades orientadas a formar e informar ao sector produtivo.

A reunión ordinaria do Consello de Goberno da USC presidida este martes en Santiago de Compostela polo reitor Juan Viaño serviu asemade para aprobar o nomeamento de Marilar Aleixandre e Francisco Sineiro García como profesores ad honorem da USC.