¿Como inflúe como se procesa o gran do millo na dixestibilidade do silo?

O momento do ensilado é clave para a dixestibilidade do amidón

A calidade do proceso do gran de millo ensilado inflúe directamente na súa dixestibilidade por parte da vaca e, por tanto no seu aproveitamento para a produción de leite. O obxectivo é lograr a rotura de todos os grans da mazaroca en polo menos 4 anacos.

Neste sentido, Javier López Álvarez, responsable de ruminantes para España e Portugal de KEMIN, expuxo na última xornada Fedna-ANEMBE de nutrición de gando vacún, a importancia da calidade de procesado no millo para silo para o desempeño produtivo dos animais.

Como punto de partida para realizar unha avaliación da calidade de procesado do gran tómase como referencia o amidón do silo de millo que pasa a través dun tamiz de 4,75 milímetros, tal e como se mostra nesta táboa:

En Estados Unidos o 42% do gran de millo para ensilado é procesado de forma deficiente

Neste sentido, o responsable de Kemin asegurou que a marxe de mellora é importante. Así, nun estudo sobre o procesado de gran en Estados Unidos concluíuse que o 42% do gran de millo é procesado de forma deficiente durante o ensilado:

¿Como inflúe a dixestibilidade do amidón na produción de leite?

A dixestibilidade do amidón dunha forraxe está directamente relacionada coa produción do gando. Así, Javier López citou o estudo realizado por Firkins en 2001 no que se mostra como a produción diaria de leite pode variar de 31 a 33 quilos, segundo a dixestibilidade do amidón contido na dieta sexa do 80 ou do 95%.

Factores que determinan a dixestibilidade do amidón:

Neste sentido, os factores (Hoffman, 2008) que máis inflúen na dixestibilidade do amidón son, por esta orde:

-Tamaño de partícula: correlación de 0,70

-Humidade: 0,53

-Tipo de endosperma: 0,46

-Tempo de ensilado, alcanzando o seu punto óptimo a partir dos 7 meses de realizar o silo.

-Vitrosidade do gran. Outro parámetro que inflúe na dixestibilidade do amidón é a vitrosidade do gran. O momento adecuado de colleita de millo para ensilado considérase cando a planta enteira ten entre o 28 e o 35% de materia seca. O indicador usado para conseguilo é o da liña de leite, debendo estar entre 1/2 e 3/4 do ápice do gran (estado pastoso-vítreo).