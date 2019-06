Como facer máis rendibles as vacas de descarte?

En moitas ganderías de leite, onde é frecuente que se dea unha reposición elevada dos animais en produción, o gando de descarte remata fraco e no mercado cotízase á baixa. Para facer máis rendibles estas vacas é fundamental sometelas a un proceso de engorde.

A diferenza de prezo dunha vaca Frisoa dunha categoría P1 (pobre) e unha cunha clasificación O4 ou O5 (clasificada como boa) oscila entre os 415 euros que se pagan de media pola primeira e os 1.570 euros que pode acadar a segunda. Aínda que, nas vacas de categoría extra, cun cebo óptimo, o prezo por quilo chega a superar os 5 euros.

Partindo desta base, dende o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (Ciam) levaron a cabo varios estudos para conseguir incrementar a calidade das canais e da carne das vacas de desvelle das ganderías. Os resultados destas investigacións foron presentados na V Reunión de Primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes que se celebrou o pasado mes en Mazaricos.

A IXP Vaca Galega/Boi Galego é unha oportunidade para establecer un novo nicho de negocio para as vacas de descarte

“Para mellorar a venda, as vacas deben someterse a un proceso de engorde, incrementando o peso do canal e o prezo por quilo”, apunta Santiago Crecente, investigador da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Para estas vacas de descarte, a IXP Vaca Galega/Boi Galego preséntase como unha oportunidade de negocio, xa que hoxe en día o cebo de vacún maior é testemuñal.

Como mellorar a calidade do canal?

Unha das maneiras para mellorar a calidade do canal é que o animal estea en pastoreo durante os meses de primavera, consumindo pasto de elevada calidade.

Isto é recomendable sobre todo cando os animais parten cunha deficiente condición corporal, pois experimentan o coñecido como ‘crecemento compensatorio’, que permite unha rápida ganancia de peso exclusivamente con pasto, como evidencian os datos de dous estudos realizados no Ciam. Nestes casos, levar as vacas ó pasto conseguiu que o valor dos seus canais se incrementasen en máis de 300 euros.

Así, nun dos estudos realizados incluíron 12 vacas Frisoas e 9 de Rubia Galega, separadas en 3 grupos homoxéneos en peso e conformación. As vacas permaneceron no pasto 120 días, entre marzo e xullo. Os primeiros días, tiñan unha carga de 4,5 vacas por hectárea, e nos últimos 60 reduciuse a 2,25 vacas por hectárea.

Neste caso, ter as vacas en pastoreo durante 4 meses supuxo un incremento do peso, pasando dos 247 quilos en canal ós 333 quilos, pero tamén aumentou a graxa por canal de forma significativa, pasando dun 5% a un 13%. Isto tamén se traduciu nun maior prezo por quilo, duns 1,85 euros a uns 2,4 euros, o que supuxo uns 343 euros de media máis en canal.

Engordar vacas soamente con pasto permitiu que o valor dos seu canais se incrementase en máis de 300 euros

Os datos son similares noutro estudo realizado tamén polo Ciam pero neste caso con 8 vacas Frisoas, de 4 a 7 anos, e 20 animais de Rubia Galega cunha idade de entre 5 e 6 anos. As vacas estiveron en pastoreo entre os meses de abril e agosto un total de 85 días e avaliáronse tamén os resultados ós 50 días.

O rendemento do canal pasou do 48% ó 52% xa nos 50 primeiros días, aínda que despois non houbo variacións ós 85 días. En cambio, o peso do canal antes de estar en pastoreo era de 241 quilos. Nos 50 primeiros días pasou a 293 quilos e ós 85 días estaba nos 322 quilos de media. Estas variacións supuxeron un incremento do prezo nuns 328 euros, dos 445 euros sen pastoreo ós 773 euros de media logo de 85 días no pasto.