A Comisión Europea prevé estabilidade nos prezos do leite durante os próximos 6 meses

A Comisión prevé que o prezo do leite permaneza estable para o gandeiro ata a primavera.

Os prezos do leite permanecerán estables para o gandeiro durante o próximos seis meses, ata a primavera de 2018, grazas ás boas previsións de prezos para a manteiga e os queixos. Así o puxeron de manifesto este xoves en Bruxelas representantes da Comisión Europea na reunión do grupo de traballo “Leite e produtos lácteos” do Copa-Cogeca, a organización que agrupa ás cooperativas europeas.

Román Santalla, secretario de gandería de UPA e presente na reunión, destaca que “a previsión das autoridades comunitarias é que durante o próximos seis meses o prezo do leite na Unión Europea mantéñase estable, empuxado polas exportacións e os bos prezos tanto da manteiga como dos queixos, e para o resto do 2018 a Comisión Europea tamén prevé estabilidade nos prezos, aínda que con prudencia”.

Unha perspectiva de estabilidade nos prezos que se reflicte nas cotizacións medias do leite en orixe avanzadas polos representantes da Comisión: 0,352 euros por litro en setembro e 0,358 euros por litro no mes de outubro para o conxunto da Unión Europea. Por países, a media en outubro que avanzou a Comisión foi de 0,34 en Francia, 0,40 en Italia, 0,373 en Alemaña ou 0,32 euros o litro en España.

“A previsión da Comisión Europea e da industria é que se manteñan os prezos do leite liquido, sobre todo grazas ao boom da manteiga, que se considera que se manterá en prezos altos para o próximo ano, grazas a que está a haber un cambio no patrón de consumo, substituíndo o aceite de palma por manteiga, e tamén grazas ao incremento do consumo e das exportacións de queixos”, explica Román Santalla.

En cando ao resto de derivados lácteos, o consumo de leite líquido descende en toda a Unión Europea, excepto nos países do Leste, e sobe de forma xeneralizada o consumo de iogures, leites enriquecidos e queixos.

“Se o gandeiro cobrase conforme ao prezo dos derivados lácteos debería percibir 0,44 euros por litro”

Porén, unha queixa xeneralizada dos representantes dos gandeiros, é que a industria láctea non está a trasladar aos produtores as boas cotizacións da graxa e da proteína do leite.

“En España non se traslada aos produtores o valor da materia graxa porque os contratos non están referenciados á evolución das cotizacións das materias primas no mercado, senón que o prezo nos contratos é fixado unilateralmente pola industria, referenciándose a un índice que fixa ela mesma”, denuncia o secretario de gandería de UPA.

Unha situación que non ocorre en Alemaña, Dinamarca ou Holanda, onde existe unha maior transparencia e regras obxectivas entre industria e gandeiros.

Neste sentido, Román Santalla lembrou que “denunciamos esta situación ante o Fondo Español de Garantía Agraria e o Ministerio debe actuar porque este modelo de indexación dos prezos do leite non é legal”.

Existen industrias que fan negocio destinando o leite en po desnatado a intervención e vendendo a graxa a parte

Por outra banda, outro debate que se expuxo na xornada organizada polo Copa-Cogeca foi a intención da Comisión Europa de solucionar o problema que ten coas máis de 350.000 toneladas de leite en po desnatado que ten almacenadas desde a crise de 2015 e 2016. A diferenza do leite en po enteiro, da manteiga e dos queixos, o prezo do leite en po desnatado baixou notablemente nos mercados internacionais.

Neste sentido, a intención da Comisión é sacar a poxa o próximo ano unhas 150.000 toneladas e suspender o prezo mínimo de intervención para este produto durante 2018, de forma que no canto dos 0,15 euros que se garante como prezo mínimo de compra, empezaríase desde 0.

E é que á Comisión preocúpalle a práctica crecente nalgunhas industrias lácteas de separar o leite, destinando a intervención o leite en po desnatado, e vendendo a parte a graxa. “Para algunhas industrias é un negocio lucrativo, de forma que se ao gandeiro lle pagasen o que vale a manteiga e o leite en po desnatado, a Comisión calcula que deberiamos estar nuns prezos en orixe de 0,44 euros o litro”, explica Román Santalla.

Preocupa que a saída a subasta de 150.000 toneladas de leite en pó desnatado tire abaixo dos prezos

Sen embargo, o temor dos produtores é que a saída a poxa dun volume tan grande tire cara abaixo dos prezos do leite. “E tamén tememos perder un instrumento como é o de intervención da Comisión Europea para estabilizar os prezos do leite, que nos custou moito esforzo aos gandeiros lograr que se establecese”, engade o responsable de gandería de Upa.

Neste sentido, desde o sindicato agrario propoñen que a maior parte dese leite en po desnatado se destine a axuda humanitaria e ás persoas máis necesitadas, para non distorsionar a competencia no mercado.