Clun escenifica a aposta pola unión cooperativa nun gran acto en Santiago

A cooperativa congrega a un milleiro de persoas nunhas xornadas técnicas orientadas a analizar as perspectivas do sector lácteo na próxima década. O evento contou con forte respaldo institucional

Cooperativas Lácteas Unidas (Clun), a integración de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto, congregou en Santiago a máis dun milleiro de socios nunhas xornadas técnicas nas que escenificou a súa aposta pola integración cooperativa. O evento orientouse a analizar os retos que enfronta o sector lácteo galego na próxima década, con intervención de analistas na tribuna e co respaldo institucional da Xunta. Inaugurou o presidente, Alberto Núñez Feijoo, e clausurou a conselleira, Ángeles Vázquez.

A mensaxe que se lanzou desde Clun incidiu nas fortalezas da integración cooperativa e na súa aspiración a liderar o lácteo galego. “Somos 3.600 socios, producimos 400.000 toneladas de leite ó ano e transformamos máis de 150.000”, repasou o presidente de Clun, José Ángel Blanco (Os Irmandiños), no acto inaugural. “O futuro do sector non está no individual, senón no colectivo e con dimensión suficiente”, valorou.



Apoio institucional

A intervención institucional por parte da Xunta sinalou o mesmo camiño. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, equiparou o lácteo galego a outros sectores económicos da comunidade, como o naval, a automoción ou o vinícola, para sinalar a viabilidade de competir no mercado global. “Somos quen de competir se nos organizamos. Non nos falledes”, pediu. E rematou citando a Fraga: “Xuntos imos a máis, divididos imos ó carallo”.

O presidente da Xunta, que aproveitou para anunciar que hoxe se aprobaría no Consello da Xunta un plan con 23 medidas para fixar poboación no rural, interesouse polas necesidades do sector, aínda que sinalou límites: “Dicídeme que precisades, pero tede en conta que temos os límites das leis de competencia e das normativas europeas”, advertiu.