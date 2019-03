Este domingo, 31 de marzo, celebrarase no concello coruñés de Boimorto a sexta edición da Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Coruña. Será no recinto feiral, ás 11:30 horas, dentro do marco da Feira MAGRECO.

Foron preseleccionados 14 animais, (11 primeirizas e 3 xovencas preñadas), procedentes de ganderías da Coruña, co que o valor engadido tamén quedará en Galicia. Ao remate da poxa realizarase o sorteo dunha becerra entre todos os asistentes que depositen a rifa nas urnas habilitadas.