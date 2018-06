Calidad Pascual certifica a todas as súas granxas en benestar animal para ser máis competitiva

A compañía consegue o certificado Benestar Animal AENOR Conform nas súas 348 granxas. Esta certificación acredita que todas as granxas que provén de leite a Pascual cumpren cos requisitos do modelo AENOR de Benestar Animal, desenvolvido xunto ao Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA) e baseado no referencial europeo Welfare Quality®.

Calidad Pascual conseguiu o certificado Benestar Animal AENOR Conform nas súas 348 granxas provedoras de leite. Convértese, así, no único gran fabricante de España con todas as súas granxas certificadas. Desta maneira, na actualidade, o 100% do Leite Pascual é de Benestar Animal.

Nun acto celebrado na granxa Fuentespina (Burgos), Calidad Pascual e os seus gandeiros recibiron, de AENOR, esta distinción que recoñece un dos valores diferenciais da compañía: o seu traballo no campo.

Este certificado acredita que as granxas provedoras de leite a Pascual cumpren cos requisitos do modelo AENOR de Benestar Animal, desenvolvido xunto ao Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA) e baseado no referencial europeo Welfare Quality®, o estándar utilizado para facer as avaliacións en granxa.

En síntese, este modelo de acreditación pioneiro en Europa ten en conta diferentes parámetros agrupados en 4 principios básicos: boa alimentación, bo aloxamento, bo estado de saúde e comportamento apropiado para as necesidades da especie. Demostra, por tanto, a preocupación da empresa polo coidado dos animais como alicerce básico da súa cadea de valor.

O acto, titulado “Benestar Animal e calidade, o binomio do mellor leite”, contou coa presenza da Conselleira de Agricultura e Gandaría da Xunta de Castela e León, Milagros Marcos; a Subdirectora Xeral de Produtos Gandeiros do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, María Josefa Lueso; a alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González; e o director de Operacións de Conformidade de AENOR, Javier Muñoz. Calidad Pascual estivo representado polo seu presidente Tomás Pascual Gómez-Cuétara, e o seu CEO-Director Xeneral Executivo, José Luís Saiz.

Do primeiro brik de España ao leite benestar animal

Tomás Pascual Sanz fundou Leite Pascual en 1969. Foi pioneiro en introducir en España durante os anos 70 a uperisación do leite e o envasado en brik. Tamén nos anos 80, a compañía lanzou os primeiros leites desnatados e semidesnatados do mercado.

A súa obsesión pola calidade levouna a ser o líder do mercado lácteo en España. Hoxe Pascual está presente en máis de 10 millóns de fogares e o seu obxectivo é volver ser o referente lácteo. Pero o consumidor cambiou e na actualidade a súa preocupación polo benestar animal está en auxe tanto no mercado lácteo como no resto da alimentación. Segundo o último Eurobarómetro sobre protección animal, o 94 % dos españois cre importante o benestar dos animais de granxa.

“As empresas adaptámonos ao estilo de vida das persoas. Pero isto non é novo en Pascual. O meu pai dicía que nós non queremos leite. Resulta rechamante así devandito. E é que nós non facemos o leite, o leite fano as nosas vacas. O noso obxectivo é dar o mellor en cada parte do proceso, para garantir que chega a mellor do noso leite á túa casa. O meu pai foi consciente desde os inicios nos 70 que as estruturas produtivas do sector primario debían ser socialmente viables e economicamente rendibles, á vez que respectuosas co benestar animal e o medioambiente. Abriu o camiño coa calidade como máximo estandarte e hoxe mantemos o mesmo espírito”, explicou Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual.

Pero no século XXI as simples promesas non valen, “queremos ser transparentes cos nosos consumidores”, indicou o presidente da compañía.

Relanzamento da compañía

A consecución desta certificación enmárcase dentro do relanzamento de marca insignia da compañía, con case 50 anos de historia. O seu novo posicionamento, “Dar o mellor”, reflicte unha forma de traballo enfocada a obter a máxima calidade desde a orixe, cun novo deseño e melloras no envase froito de escoita activa que fai aos seus consumidores.

A compañía situou a política activa de benestar animal como un dos seus alicerces estratéxicos, ao consideralo indispensable para completar unha oferta diferencial en toda a cadea láctea de valor. O censo de vacún leiteiro español en abril de 2018 ascendía a 850.804 vacas, e a compañía propúxose situar en vanguardia as condicións de vida das 90.000 vacas que viven nas súas 348 granxas.

Como peche do acto, Tomás Pascual e AENOR fixeron entrega dos certificados aos gandeiros asistentes; un recoñecemento que garante o cumprimento dos requisitos do modelo AENOR de Benestar Animal.