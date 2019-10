Aumenta a fabricación de queixos en España en detrimento do consumo de leite líquido

Un terzo da produción láctea española destínase xa a fabricar queixos, un volume que gañou terreo nos últimos anos e que está xa a piques de igualar a cantidade destinada a leite líquido para consumo, segundo o estudo Desenvolvemento dun sistema de cálculo de coeficientes Equivalente Leite para o vacún de leite, elaborado para o Ministerio de Agricultura polo Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

No últimos tres anos, a produción de queixos pasou de absorber o 29% do leite recollido nas explotacións españolas a supoñer xa o 33%. Eses catro puntos que gañaron os queixos na industria láctea en España foron en detrimento do leite líquido, que segue perdendo mercado. O leite envasado de consumo pasou de 2016 a 2018 do 37% ao 35% do volume total de produción da industria.

Aumenta lixeiramente a produción de manteiga e produtos elaborados a base de leite fermentada, por exemplo iogures, que utilizaron en 2018 o 9 e o 12% do leite total que entrou á industria respectivamente, mentres que tanto o leite en po e a nata perderon dous puntos porcentuais no últimos tres anos. No caso do leite en po, o descenso produciuse no leite en po enteiro, que en 2015 e 2016 absorbeu parte do exceso de produción durante a última crise de prezos.

Estes datos sobre a evolución do sector transformador de leite de vaca en España forman parte dun traballo realizado polo Cetal para determinar un método unificado de cálculo para a cantidade de leite necesario para a elaboración dos diferentes produtos derivados. Trala presentación á Interprofesional Lácteo do estudo o pasado 11 de setembro, os representantes do sector vacún leiteiro solicitaron que o documento e a ferramenta de cálculo en formato Excel estiveran publicados na web do Ministerio, que acaba de incorporalos á súa páxina.

A información está xa dispoñible nesta ligazón, onde se inclúen distintos documentos que explican a metodoloxía empregada así como un conversor que permite calcular a equivalencia en leite dos distintos produtos lácteos en función das variables de calidade (graxa e proteína).

As exportacións de queixo medraron un 163% desde 2010

A balanza comercial de produtos lácteos española foi reducindo de maneira importante o diferencial existente entre as importacións e as exportacións tralo fin das cotas lácteas na UE. Se no 2011 exportábase por baixo de 400.000 toneladas e importábanse preto de 1.200.000, no ano 2018 as exportacións foron de 500.000 toneladas e as importacións non chegaron ás 800.000. No aumento das exportacións está a pesar o crecemento do mercado exterior de queixo, que desde 2010 a 2018 medrou un 163%.

As entregas totais de leite en España en 2018 foron de 8,1 millóns de toneladas: 7.117.700 corresponderon a leite de vaca, 513.745 a leite de ovella e 481.209 a leite de cabra

Con todo, segue entrando moito queixo de fóra a baixo prezo. Só nos últimos 3 anos España importou 866.000 toneladas de queixo (Edam, Gouda, Cheddar, Emmental e Havarti principalmente, procedentes de Alemaña, Francia e Holanda) a un prezo medio de entre 3,11 e 4,05 euros por quilo. Son países que usan o mercado exterior de queixo a baixo prezo como mecanismo para a regulación do seu mercado interno.

Cantidade de leite necesario para a fabricación dos distintos derivados

Se ben existen numerosas táboas, en ocasións contraditorias, de coeficientes Equivalente Leite, resulta unha práctica común a presentación de datos Equivalente Leite sen especificación dos coeficientes utilizados, ou no seu caso da metodoloxía seguida para a súa obtención. O estudo elaborado polo CETAL permite xerar unha táboa dinámica de Equivalentes Leite en base ao Extrato Seco Útil (ESU) do leite dispoñible para a industria en cada periodo mensual en base a unha metodoloxía na que cada tipoloxía de produto lácteo ten asignado un ESU resultante da ponderación das distintas subtipoloxías e as súas cotas de participación no grupo.

O obxectivo do estudo elaborado polo CETAL e publicado polo Ministerio é a obtención dos coeficientes Equivalente Leite (EL) dos distintos produtos lácteos que integran o mercado lácteo, tanto de produtos dirixidos ao consumidor final como de produtos intermedios. Trátase de obter uns coeficientes aplicables sobre os volumes de produtos lácteos dos que existe información periódica dispoñible.

“Trátase de dar resposta ás necesidades do sector, podendo afirmar que a súa utilización xera unha imaxe fiel da realidade do sector lácteo de vacún en España e permite comparar e seguir a súa evolución tanto internamente como no contexto UE”, indica o Ministerio na súa páxina web.

Establécense tres niveis de aplicación, que permitirá un seguemento específico de distintos parámetros do mercado lácteo:

– Produción Industrial: Establecer comparacións coas producións industriais doutros países.

– Consumo no Fogar: Analizar a evolución do consumo no fogar respecto á produción de leite en España.

– Comercio Exterior: Estimar o consumo aparente de leite en España.

Método baseado no Estrato Seco Útil ( ESU) calculado mediante a suma das porcentaxes de graxa e proteína

O método de cálculo empregado polo CETAL está baseado no Estrato Seco Útil (ESU), resultante da suma da materia graxa e a materia proteica contida no leite, ao dispoñer en España de datos fiables con carácter mensual de ámbolos dous parámetros, utilizados nas analíticas do leite e o cálculo do prezo que obteñen os gandeiros.

Este índice, denominado Equivalente Leite (EL) diferénciase do coñecido como Rendemento Leite (RL) en que ten en conta para o cálculo os subproductos resultantes no proceso que poden ser usados como materia prima na fabricación doutro tipo de produtos, por exemplo o leite desnatado resultante no proceso de fabricación da manteiga.