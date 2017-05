Apoios da Deputación da Coruña para as organizacións de produtores lácteos

As organizacións de produtores lácteas tiveron polo de agora escaso éxito en Galicia. Malia que as dúas organizacións existentes, Aprolact, ligada ás cooperativas, e Ulega, impulsada por Unións Agrarias, aglutinan á metade dos gandeiros da comunidade, non lograron polo de agora que as industrias lácteas se sentaran a negociar con elas prezos e contratos.

Ambas organizacións mantéñense sen embargo operativas, coa perspectiva nun futuro de lograr unha interlocución coas industrias. Co obxectivo de apoiar as súas actividades, a Deputación da Coruña vén de concederlles unha axuda de 107.000 euros.

A concesión da subvención foi publicada hoxe no Boletín Oficial da Provincia. As axudas, segundo indica a Deputación, buscan apoiar ás sociedades de produtores lácteos en cuestións como servizos de orientación e formación práctica, fomento da realización de proxectos de investigación e innovación tecnolóxica, gastos de persoal e de funcionamento ou gastos derivados do asesoramento técnico necesario para acadar os obxectivos de venda e estabilidade dos prezos do leite.



A provincia coruñesa produce o 41% do leite galego

O presidente da institución provincial, Valentín González Formoso, manifestou que “a través destas axudas, a Deputación ten como finalidade estimular as actividades gandeiras e impulsar economicamente o sector lácteo, especialmente estratéxico na provincia da Coruña, onde se concentran 5.000 explotacións e unha produción de 900.000 toneladas anuais, o que representa o 41% da produción galega de leite”.

Así mesmo, González Formoso afirmou que estas achegas “amosan o compromiso da Deputación cos produtores, para que poidan financiar proxectos innovadores que permitirán unha maior eficiencia na produción de leite e aumentar a competitividade das industrias lácteas galegas”.