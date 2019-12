Agromuralla pide menos impostos dos concellos para as ganderías

A asociación de gandeiros está a manter reunións cos alcaldes saídos das eleccións municipais deste ano para que reduzan ao mínimo a tributación dos inmobles de natureza rústica e apliquen bonificacións ás granxas e ás construcións agrogandeiras no pago do IBI

A asociación de gandeiros e gandeiras Agromuralla pide aos Concellos que apliquen “unha tributación municipal que favoreza o mantemento da actividade agrogandeira e incentive a ampliación e mellora das explotacións existentes”. A asociación xurdida das tractoradas de fai catro anos na cidade de Lugo presentou unha solicitude formal en todos os Concellos das provincias de Lugo e da Coruña onde ten asociados para que as Corporacións municipais destes municipios acorden unha rebaixa na tributación dos inmobles de natureza rústica e das explotacións agrogandeiras e construcións vinculadas a elas que permita “aliviar a carga fiscal que soportan as granxas e favorecer a súa viabilidade e competitividade pola vía da redución dos custos de produción”.

A entidade que preside Roberto López lembra que o coñecido como “catastrazo”, a actualización dos valores catastrais levados a cabo no ano 2013, “incrementou de xeito considerable os impostos municipais que as explotacións gandeiras pagan a través do IBI”. Por iso, reclama Agromuralla, “é necesario que os Concellos arbitren as medidas necesarias para aminorar esta presión fiscal”.

Solicitan que se bonifiquen tamén as licenzas de obra destinadas a construción, ampliación ou mellora de explotacións porque “cando unha granxa se moderniza é un sinal de continuidade e mantemento da actividade que repercute no territorio xerando actividade económica e postos de traballo”, afirma Roberto López

A asociación, que está a manter xuntanzas cos alcaldes e alcaldesas saídos das eleccións municipais deste ano para abordar con eles este asunto, reclama dos Concellos onde non se tomaron medidas con anterioridade unha modificación nas ordenanzas fiscais municipais para rebaixar o tipo impositivo das fincas rústicas ao mínimo legal permitido (0,30%) e a aprobación da bonificación máxima permitida legalmente (95%) no Imposto de Bens Inmobles para as edificacións de uso agrogandeiro.

Do mesmo xeito, Agromuralla pide que se bonifiquen as licenzas de obra destinadas á construción, ampliación ou mellora de explotacións agrogandeiras. “Cando unha granxa se moderniza é unha sinal de continuidade e de mantemento da actividade que repercute no territorio xerando riqueza e postos de traballo”, argumenta Roberto López, que lembra que as explotacións agrogandeiras son “fundamentais para manter a actividade económica no medio rural”.

Unificar criterios a través da Fegamp

Agromuralla explica que non existe “uniformidade” na presión fiscal que soportan as granxas e que os impostos municipais que pagan “varían moito” en función do concello no que estean asentadas, o que provoca “agravios comparativos claros”. “En función do municipio no que se atopen, dúas explotacións de similares características poden chegar a pagar o dobre unha da outra, en función de se o Concello aplica ou non rebaixas e bonificacións no IBI”, explica Roberto López.

Dúas explotacións similares pagan impostos moi diferentes en función do concello no que se atopen

Agromuralla considera que “é unha situación que non ten ningún sentido”, polo que pide “que a través da Fegamp se fixen uns criterios homoxéneos que sexan aplicados por todos os Concellos para evitar esta notable disparidade tributaria”.

Na provincia de Lugo, por exemplo, son xa varios os Concellos (como é o caso de Friol, Ribadeo, Lugo, A Pontenova, Barreiros, Trabada, A Pobra do Brollón ou Riotorto) que teñen xa aprobadas bonificacións e rebaixas no IBI para as explotacións agrogandeiras, unhas exencións que varían entre o 40 e o 95% en función de cada caso e outros Concellos mostráronse dispostos nas xuntanzas mantidas con Agromuralla a estudar distintas alternativas para rebaixar a presión fiscal ás explotacións.

Disparidade notable entre Concellos

Tamén hai disparidade no tipo impositivo fixado, que vai desde o 0,30% de Abadín ou Lugo ao 0,48% de Sober, o 0,50% da Pobra do Brollón ou o 0,80% de Meira. Na maioría dos casos a tributación das fincas rústicas está fixada no 0,60% (Palas de Rei, A Pastoriza, Foz, Friol, Láncara, Begonte, Barreiros, Trabada) ou no 0,65% (Riotorto, A Pontenova).

A revisión catrastral levada a cabo no ano 2013 multiplicou por catro as cotas impositivas na maioría dos municipios

Como exemplo desta “desigualdade impositiva”, Agromuralla aporta tres exemplos reais do IBI pagado neste ano 2019 por tres explotacións leiteiras en activo en tres concellos diferentes da provincia de Lugo. No Concello de Guntín, onde non hai bonificación, unha explotación pagou este ano por un establo e unha palleira 807 euros, o que supón “un importante custo de produción engadido”. Outra explotación do concello da Pastoriza, onde tampouco hai bonificación, pagou 556 euros por 18 parcelas rústicas. Antes do catastrazo esa mesma explotación pagaba 121 euros, polo que o recibo se multiplicou por catro como consecuencia da revisión catrastral do ano 2013, igual que aconteceu na maioría de Concellos.

Tamén se cuadriplicou o recibo, por exemplo, no Concello de Barreiros, que sen embargo aprobou unha bonificación do 95% para mitigar a suba. Deste xeito, unha explotación que antes do catastrazo pagaba 60 euros e viu como a cuota subía até os 217 euros como consecuencia da revisión catastral, paga agora só 11 euros como resultado da entrada en vigor da bonificación municipal.