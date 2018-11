Data inicio: 01/12/2018

Data fin: 02/12/2018

Lugar: Allariz, España

O fin de semana do 1 e 2 de decembro celebraranse nas localidades ourensás de Verín e de Allariz as Xornadas de Recuperación de Sementes Tradicionais, unha actividade organizada polo proxecto de ciencia cidadá CONECTe (Compartindo Coñecemento Ecolóxico Tradicional).

A xornada do 1 de decembro celebrarase en Verín, no salón de actos do colexio Padres Mercedarios, en horario de 10:00 a 14:00 horas, mentres que a do domingo, 2 de decembro, será no mesmo horario pero en Allariz, no Centro de Promoción Económica.