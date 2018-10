Xornada técnica sobre o presente e o futuro da cultivo da oliveira en Galicia

Data inicio: 18/10/2018

Data fin: 18/10/2018

Lugar: Edificio Administrativo da Xunta Pontevedra

O vindeiro xoves, 18 de outubro, celébrase no Edificio Administrativo da Xunta en Pontevedra unha xornada técnica sobre “Presente e futuro do cultivo da oliveira en Galicia”, un cultivo con tradición no país e que se está a recuperar nos últimos anos, animado polos altos prezos do aceite de oliva galega.

A asistencia é gratuíta previa inscrición. Pódese descargar aquí a folla de inscrición, que se deberá enviar cuberta ao Servizo de Explotacións Agrarias por: fax. 886 20 65 88 ou email a [email protected]

Programa:

09.00 h Acto de apertura

09.15 h “A historia da desaparición das oliveiras en Galicia. Da agricultura orgánica á industrial”. D. Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Historia Contemporánea. HISTAGRA-USC

10.00 h “O cultivo actual da oliveira en Galicia”. D. José Antonio García. Presidente da Asociación de Produtores de Aceite e Aceituna de Galicia (APAG)

11.00 h “Recuperación do oliveiral e as oliveiras autóctonas de Galicia”. Dna. Carmen Martínez. Investigadora Científica do CSIC e directora do Grupo de Viticultura e Olivicultura na Misión Biolóxica de Galicia

12.00 h Pausa-café

12.30 h “Calidade e sanidade do material de plantación”. D. Antón Vázquez Caamaño. Técnico do Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra. Consellería do Medio Rural

13.00 h “Aceite de Galicia, unha posible indicación xeográfica?”. D. Ricardo Rivas Barros. Subdirector Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria. Consellería do Medio Rural

13.30 h “REAGA e axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións de oliveiras”. D. Luis Costal Andrade. Técnico do Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra. Consellería do Medio Rural

14.00 h Comida

16.00 h Experiencias na produción e comercialización de aceites de oliva:

ACEITES ABRIL D. Rubén Gutiérrez García Tembleque. Responsable do Departamento de Agro

OURO DE QUIROGA D. Julio Quiroga Zarauza

OLIVICULTOR D. Paulino Sánchez Rodríguez

18.00 h Cata de aceites