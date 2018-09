Xornada sobre permacultura e metodoloxía de liña clave en agricultura ecolóxica

Data inicio: 25/09/2018

Data fin: 26/09/2018

Lugar: Monforte de Lemos, España

Os próximos 25 e 26 deste mes de setembro impartiranse no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos as xornadas de “Mellora das áreas extensivas para produción ecolóxica mediante o uso da metodoloxía de liña clave e técnicas de permacultura”. Está organizado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) e é de carácter gratuíto.

No curso explica as condicións necesarias para rexenerar o chan, “ler” a topografía natural da paisaxe e o uso da súa forma e contorno para determinar o deseño e a posición das presas, gabias de infiltración, drenaxe, áreas de rega, camiños, valados, cortellos , currais, casas e liñas de árbores. Analizarase a utilidade de curvas de nivel e curvas de gradiente e as marcas no solo, e aprenderanse a través dunha práctica de campo.

Durante o curso haberá prácticas de campo co uso de topográfico de precisión e o nivel láser (para o deseño de propiedades a gran escala), así como o uso de ferramentas tan simples como o nivel de mangueira (para as características a pequena escala).

Ademais, e se é posible, faranse demostracións do uso do apeiro Yeomans, coa que se poden ilustrar os patróns de cultivo “Keyline”, así como os beneficios deste tipo de apeiro, coa que é posible cultivar a terra sen volteala, descompactala, eliminar malas herbas, inxectar microorganismos directamente no solo, sementar e aplicar compost, todo cun pase do tractor.

O curso está dirixido a agricultores, gandeiros, enxeñeiros forestais, técnicos agrícolas e, en xeral, xerentes de terras públicas ou privadas, asesores e técnicos da Administración.

O curso será impartido por Jesús Ruíz, experto en deseño de parcelas cunha liña clave de xestión hidrolóxica, ademais de ser agrimensor e formador en agroecoloxía.