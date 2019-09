Data inicio: 20/09/2019

Data fin: 21/09/2019

Lugar: Xunta De Galicia - Edificio Administrativo - Lugo, Ronda da Muralla, Lugo, España

A Oficina Agraria Comarcal de Lugo organiza os vindeiros días 20 e 21, venres e sábado, un Taller de prácticas: Enxertos en Froiteiras

Esta acción de transferencia, de carácter gratuíto, ten prazas limitadas e está destinada as persoas fruticultoras e en especial ás persoas mozas incorporadas nesta orientación produtiva. Está incluída dentro do plan de transferencia do agro galego 2019:

Programa:

XORNADA TEÓRICA: Na aula de formación do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Venres, 20 de setembro de 16.00 a 21.00

XORNADA PRÁCTICA: Nunha parcela de froiteiras en Lugo. Sábado, 21 de setembro: Mañá: de 9.00 a 14.00

Tarde: de 16.00 a 21.00

INSCRICIÓN: Presentar as solicitudes na OAC de Lugo antes das 14.00 h do día 19 de setembro, por fax: 982294937 ou mail: [email protected]