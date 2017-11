Santiago de Compostela, referente en España na aposta polas hortas urbanas

Santiago de Compostela é unha das cidades de España con máis hortas urbanas por habitante, un proceso no que foi pioneira en Galicia no ano 2008, e que dende aquela non para de medrar debido ao éxito desta iniciativa.

Actualmente a capital galega conta con 202 hortas individuais repartidas en seis áreas por toda a cidade: Belvís de Arriba e Belvís de Abaixo, en pleno casco histórico; A Caramoniña, A Almáciga, Cotaredo e Brañas de Sar. E en breve o concello ten previsto ampliar a oferta con entre 60 e 70 hortas máis, para o que baralla tres espazos: Santa Marta, Salgueiriños e Lamas de Abade.

Calquera cidadán empadroado en Santiago de Compostela pode solicitar unha horta, con preferencia para os residentes nun radio de 300 metros e para as persoas xubiladas. O concello cédelle ao usuario durante dous anos-prorrogables un máximo de 2 máis- unha parcela de entre 30 e 50 metros cadrados, dependendo da zona, con dotación de auga para regar, abono orgánico procedente da compostaxe dos restos de podas e de herba dos parques municipais, e un caseto con chave para gardar os apeiros de labranza.

A partir de aí a pericia e as ganas de traballar e de aprender de cada un determinarán o éxito das colleitas. “O que está claro é que unha iniciativa exitosa: comezou no 2008 con 28 hortas en Belvís de Arriba e hoxe son máis de 200 en toda a cidade, e medrando”, destaca Xan Duro Fernández, concelleiro da área de Medioambiente do Concello de Santiago.

Para o próximo ano abrirán dous espazos máis de hortas urbanas en Santiago

Proba do interese da cidadanía compostelá por recuperar o contacto coa agricultura e coa terra é a alta demanda que teñen as hortas urbanas: “Cando se abre a convocatoria recibimos entre o dobre e o triplo de solicitudes que de hortas dispoñibles”. “De feito -engade- temos unha lista de agarda no caso de que haxa algún adxudicatario que non cultive a horta e teña que cedela a outra persoa”.

Do que non dubida o concelleiro de Medioambiente é da alta rendibilidade social e medioambiental desta iniciativa. “Estamos a falar de que os terreos nos que poñemos en marcha as hortas son sempre de titularidade municipal, cualificados no PXOM como espazos de reserva verde ou dotacional. E con moi pouco investimento por parte do Concello xeran un enorme rendemento social e ambiental”, salienta Xan Duro.

Pero onde mellores resultados se están a detectar é na convivencia social: “Crease unha rede de intercambio de alimentos e de sementes entre as persoas usuarias, e ademais créanse pontes interxeneracionais entre a xente maior, que mantén o coñecemento do contacto coa terra, coas novas xeracións que queren aprender”, explica. “Estanse creando dinámicas non previstas pero moi interesantes para o tecido social da cidade”, engade o concelleiro. Proba de que as hortas se están a converter nun lugar de encontro son tamén as peticións que está a recibir o concello para a instalación de bancos nestes espazos.

Elvira Cienfuegos: “Había dúbidas no concello sobre a viabilidade das hortas urbanas pero o tempo demostrou que son un éxito”

Elvira Cienfuegos foi concelleira de Medioambiente polo BNG en Santiago de Compostela entre os anos 2007 e 2011 durante o goberno liderado polo PsdeG-PSOE.

Dende a súa concellaría foi a responsable de poñer en marcha un proxecto piloto de hortas urbanas no ano 2008 no parque de Belvís, en pleno centro histórico. Foron as primeiras en botar a andar en Galicia e tamén das pioneiras no Estado.

“A idea xurdiu porque observabamos que en Compostela a horta tiña moita vixencia, con moita xente que cultivaba en pequenos recunchos. Tamén porque Belvís fora historicamente unha zona de horta e, en terceiro lugar, porque queríamos darlle máis usos aos parques municipais, de forma que ademais de espazos de lecer, foran tamén espazos de socialización e de saúde, sobre todo para as persoas maiores”, explica Elvira Cienfuegos.

“Incluso viñeron dende Valencia para informarse sobre como as puxemos en marcha”

Recoñece que para poñer en marcha o proxecto “non tiñamos de onde copiar. Sabiamos que había hortas municipais urbanas en Barcelona pero queríamos facelas á nosa medida”. Neste sentido, e a través dun proceso participativo, logrouse aprobar a primeira ordenanza de uso das hortas municipais de Santiago de Compostela.

“Estas normas serviron de referente para moitos outros concellos. Con nós falou xente de Oleiros, de Ourense, de Lugo, da Universidade de Vigo e incluso veu xente de Valencia a interesarse polo proxecto”, explica.

Como principais obstáculos, Elvira Cienfuegos recoñece que “non había unanimidade na corporación municipal sobre un proxecto de hortas urbanas en pleno casco histórico, e o problema dos furtos, que se logrou paliar en parte coa instalación dunha verxa, e que non é doado resolver porque entendíamos que tamén debía ser un espazo para visitar”.

¿E que considera máis positivo das hortas urbanas de Santiago? Para a impulsora desta iniciativa non hai dúbida de que o espazo de encontro social que se creou. “É moi gratificante ver o gusto coa que a xente cultiva a horta e os intercambios que hai de sementes, de plantas, de coñecementos sobre como loitar contra os merlos que comen os amorodos, ou contra os pombos que comen as verzas. Creouse un ambiente moi positivo e hai moita xente que o pasa moi ben nas hortas urbanas”.