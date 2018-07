Recomendacións para o cultivo da horta en xullo

Despois do atraso xeneralizado que está habendo nos cultivos polo exceso de precipitacións e temperaturas máis baixas do normal, a calor que se espera para as próximas semanas fará que recuperen o desarrollo. Iso si, a combinación de calor e humidade fará que proliferen as enfermidades fúnxicas, especialmente o mildeu.

Velaquí algúns consellos xerais:

-Para mellorar a froitificación e o engrose dos froitos é recomendable podar os chupóns tanto en tomateiras, como en pementos, berenxenas, melóns, cogombros e cabaciñas.

-Estaremos en pleno verán, ou iso esperamos, polo que a terra non debería estar exposta directamente á radiación solar. De aí que se recomende realizar acolchados de palla ou doutros restos vexetais (herba..etc) arredor das hortalizas e na base das árbores froiteiras e plantas aromáticas. Ademais de manter a humidade do solo, contribuirá tamén á súa fertilidade e aforraranos quitar as herbas.

-Para evitar ataques de mildiu, sobre todo en viña e en tomateiras, recoméndase realizar tratamentos periódicos –non agardar máis de15 días- con caldo bordelés ou con cobre se as condicións así o aconsellan (previsión de choiva, elevada humidade, néboas…etc). Nas patacas tamén se recomenda un tratamento antimildeu pola elevada humidade que hai estes días.

– Un dos fungos que máis ataca nesta época, sobre todo ás cucurbitáceas (cabaciña, cogombro..etc), é o odio. Caracterízase pola aparición de manchas brancas nas follas e para combatelo unha solución eficaz é o leite desnatado: diluiremos medio litro en 8 litros de auga e pulverizaremos as plantas.

Sementeiras:

Poderemos seguir sementando ao aire libre cabaciñas, leitugas, cogombros, xudías, cenouras, remolacha vermella..etc.

Transplantes:

Xullo é unha boa época para empezar a plantar a horta de inverno, tanto brásicas (repolo, couveflor, brócoli) como porro ou escarola.

Colleitas:

Durante este mes recolleremos a colleita de xudías, leituga, pataca, cenoura, cebola, allos…etc. Se temos demasiados excedentes, unha boa alternativa é realizar conservas, especialmente de produtos como as xudías, a remolacha ou os cogombros.

E sobre todo non esquecer regar a nosa horta, a ser posible evitando o contacto da auga coas follas das plantas, para evitar a aparición de enfermidades fúnxicas. Debemos regar preferentemente a última hora da tarde -cando hai menos evaporación e baixa a temperatura do solo- ou a primeira da mañá e con auga a temperatura ambiente.