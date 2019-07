Primeira proba cun dron para sulfatar cultivos na Limia

Un agricultor de Xinzo, Amador Saborido, trata un cultivo de chícharos por medio dun vehículo aéreo non tripulado, que axiliza o traballo e evita os danos que causaría un tractor ó entrar no campo

Os drons están introducindo novas posibilidades de manexo na agricultura, como a aplicación de tratamentos aéreos de fitofortificantes. En Xinzo da Limia, un agricultor, Amador Saborido, vén de facer unha primeira proba con dron nunha parcela de 1,5 hectáreas de chícharo. A experiencia, a falta de comprobar o resultado do produto sobre o cultivo, é positiva.

Os beneficios do uso do dron son claros. “Afórrase tempo de traballo e evitas pasar co tractor pola parcela, co dano que iso sempre causa no cultivo”, explica Amador, que destaca tamén o menor consumo de auga: uns 16-17 litros de auga por hectárea co dron fronte ós 350 – 400 litros que consumiría co tractor.

O escaso consumo de auga débese a que a aplicación co dron faise a un ultrabaixo volume, pero o sistema semella non estar reñido coa eficacia. “Molla ben, mesmo coloquei nos regos pegatinas de test das que se utilizan para comprobar os equipos fitosanitarios e aparecían ben marcadas pola pulverización do dron”, indica Amador, que está á espera de que pasen os días para comprobar a efectividade do tratamento.

Normativa de tratamentos aéreos

Un dos problemas actuais do dron é que o seu uso está equiparado pola lexislación co emprego dunha avioneta. Pese a que o dron ten incluso menos deriva de produto que un tratamento convencional con pulverizador, a súa utilización está polo de agora restrinxida. Tanto un vehículo non tripulado como unha avioneta considéranse tratamentos aéreos, o que limita moito os produtos que se poden aplicar sen necesidade de autorizacións especiais. “No noso caso, tiñamos un ataque de oídio no cultivo de chícharos, e en lugar de tratar cun funxicida, que sería o habitual, empregamos un bioestimulante”, sinala Amador.

“Eu son partidario de tratar o menos posible. Por exemplo, na pataca practicamente xa eliminamos o uso do herbicida coa práctica do alomado, pero aínda é necesario dar algún funxicida e unha pasada contra o escarabello”, valora.

O agricultor xestiona arredor de 50 hectáreas, adicadas en boa parte a trigo, a pataca e a millo. Hai 3 anos, xa foi un dos pioneiros na comarca da Limia na introdución do rego por goteo para as patacas e o millo. Coa utilización do dron para tratamentos, que xestionou a través da empresa lalinense Aerocámaras, é tamén pioneiro na comarca nun sistema ó que lle augura futuro.

“É un invento que me parece moi bo. Vírao pola tele e levaba un par de anos buscando o xeito de introducilo” -sinala Amador-. “A única pega que ten é que por agora o prezo de contratar un tratamento con dron é bastante máis alto que se contratas o mesmo tratamento con tractor. Pode rondar o dobre, pero se se extendese a súa utilización, está claro que baixarían os prezos e penso que podería ser competitivo”, apunta.

Na Limia, Amador sinala que, polo de agora, os agricultores que coñeceron a súa experiencia son reacios ó dron, principalmente polo prezo, aínda que tamén extraña o feito de que o dron poida facer tratamentos efectivos con tan pouca cantidade de auga, en comparación coas aplicacións tradicionais con tractor. “Hai que experimentar e comprobar o resultado. É o mellor xeito de sabelo”, defende Amador, que valora extender esta primeira proba a máis tratamentos noutros cultivos.

Nota: Vídeos cedidos pro Aerocámaras.