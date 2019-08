Poñen en marcha un proxecto para adaptar as hortas ó cambio climático

Amigos da Terra organiza este sábado 31 de agosto en Pontevedra a primeira das xornadas do curso Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos para optimizar as hortas

Data inicio: 31/08/2019

Data fin: 31/08/2019

Lugar: Museo da Muller Labrega, As Covas, Meaño Pontevedra

O colectivo Amigos da Terra acaba de pór en marcha un proxecto co que adaptar as hortas familiares e comunitarias ós desafíos derivados do cambio climático. A inicitiva, que conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica a través da Fundación Biodiversidade, analizará a posta en práctica do método biointensivo de produción agroecolóxica.

O proxecto levarase á práctica en Galicia e noutras zonas de España e implicará formacións previas para os posibles participantes. Na comunidade galega os primeiros talleres formativos comezarán este vindeiro sábado en Pontevedra e serán unha achega básica a esta disciplina de cultivo.

O método biointensivo

Esta práctica produtiva é unha técnica de cultivo agroecolóxico que permite o máximo aproveitamento dos recursos naturais. O método combina a produción de alimentos coa rexeneración do chan, grazas á variedade, rotación e asociación de cultivos, e ao uso de compost producido na propia horta. A técnica realízase a man con ferramentas sinxelas como a pa ou o angazo, e consiste en varios principios que poden ser adaptados a calquera clima.

“Cun 70% dos chans españois en risco de desertificación severa pola combinación de usos agrícolas intensivos e polos efectos do cambio climático, o método de cultivo biointensivo convértese nun aliado indispensable na adaptación ao cambio climático”, apuntan dende Amigos da Terra. Así, reivindican que este método permite diminuír o uso de auga e de achegas externas, incrementar os rendementos por superficie de cultivo e reconstruír e mellorar a fertilidade do chan.

O proxecto

No proxecto estudarase a aplicación destas técnicas con 54 produtoras de Galicia, Aragón, Ibiza, Mallorca e Madrid, mediante a análise da mellora da calidade e resiliencia do solo das hortas. Para conseguir a participación faranse 2 formacións en cada rexión participante, cos que se busca capacitar a máis de 130 persoas.

As persoas seleccionadas para participar no proxecto recibirán material específico sobre o método biointensivo así como acompañamento e formación complementaria. Tamén farán analíticas dos solos antes de aplicar o método e despois de 2-3 ciclos de cultivo, co obxectivo de comprobar a mellora na fertilidade e na resiliencia do solo fronte ao cambio climático.