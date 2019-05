Os agricultores da Limia apuran a sementeira da pataca

Estes días son de intensa actividade na comarca da Limia, a principal produtora de pataca y de cereal en Galicia. E é que o tempo solleiro que se prevé para esta esta semana é aproveitado por moitos agricultores para plantar a pataca. Xa vai máis do 50% plantado e este ano prevese que a superficie se incremente lixeiramente con respecto ao ano pasado, sobre todo por parte de pequenos produtores, e chegue ata cerca das 3.500 hectáreas .

Amador Díaz Penín, presidente da Asociación de Produtores de Pataca da Limia, que agrupa a arredor do 80% dos agricultores profesionais e da produción de pataca da comarca, recoñece que “de momento a sementeira da pataca vai en tempo, agora está en algo máis do 50% da superficie co que a remataríamos a finais deste mes”. As fincas da zona central da Lagoa, as que acumulan máis auga, son a que se deixan para o final.

En canto aos prezos da pasada campaña, recoñece que “para moitos produtores que tiñan o prezo e as cantidades pactadas por contrato co almacenista foi un ano moi malo, xa que a produción reduciuse ata nun 40% e o prezo mantívose en arredor de 14 céntimos o quilo. Pola contra, para os que non están en contrato e venden por libre foi un ano expectacular xa que os prezos chegaron ata os 45 céntimos por quilo”.

Campaña de cereal

En canto á campaña de cereal, o segundo gran cultivo da comarca e que se rota coa pataca, o presidente da Asociación de Produtores de Pataca da Limia asegura que “o que se sementou en inverno, se non hai adversidades climatolóxicas, está indo ben”. Pola contra, o de primavera, que se sementa sobre o mes de marzo, “houbo moita xente que tivo que volver sementalo debido ás intensas choivas de abril, que provocaron que os grans non xerminasen”, asegura.