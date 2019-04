Nova regulación do sector do lúpulo e axudas para o seu cultivo

O Consello de Ministros aprobou este venres, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un Real Decreto polo que se regula a ordenación do sector do lúpulo, incorporando a regulamentación da Unión Europea, e establécense as bases para a concesión de axudas estatais de “minimis” destinadas a este sector.

En materia de ordenación do sector, a nova norma establece o sistema de certificación do lúpulo e a súa comercialización co fin de asegurar a calidade do produto.

Tamén regula o recoñecemento das organizacións de produtores deste cultivo e as súas asociacións, e contempla algunhas disposicións en materia de comunicacións entre as autoridades competentes e a Unión Europea.

O establecemento e recoñecemento de Organizacións de Produtores neste cultivo, cuxa extensión é moi reducida (562 hectáreas en toda España e 254 agricultores) considérase esencial para impulsar a rendibilidade das explotacións e mellorar a capacidade de negociación dos produtores, ao mesmo tempo que se favorece a realización de investimentos en común.

O lúpulo é un cultivo que, tras un importante retroceso nas últimas décadas, está a experimentar en España un novo e incipiente desenvolvemento vinculado ao sector cervexeiro e, en parte, ás novas tendencias en elaboración e consumo de cervexas artesanais.

Axudas ao cultivo do lúpulo

Respecto ao réxime de axudas para asegurar o futuro do sector e impulsar o mantemento deste cultivo, o Ministerio considera que “é necesario levar a cabo un axuste estrutural do sistema produtivo actual, que garanta a súa permanencia no tempo e a súa rendibilidade e viabilidade a longo prazo”.

Neste sentido, o Real Decreto fixa as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o establecemento de novas plantacións de lúpulo a partir de variedades máis adecuadas, así como para a reconversión e mellora das plantacións existentes e para a adquisición de maquinaria específica para a mecanización do cultivo, durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2021.

O orzamento destinado ás axudas, que serán financiadas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, é de 350.000 euros anuais. A contía das axudas está limitada ao 40% do investimento subvencionable e dentro duns máximos para o dicir investimento variables segundo o tipo da mesma (adquisición de material de plantación ou de postes e soportes de guiado do cultivo, implantación de sistemas de rega por goteo, maquinaria para o cultivo, equipos de secado, etc). Os importes incrementaranse no caso de agricultores novos.

O límite de axuda por beneficiario establécese en todo caso, de acordo á regulamentación comunitaria sobre axudas de minimis, en 20.000 euros en tres exercicios fiscais por beneficiario.

Está previsto que as axudas se publiquen no BOE nos próximos días