Nova regulación do uso de feromonas e bioestimulantes como medios de defensa fitosanitaria

O Consello de Ministros aprobou este venres un Real Decreto polo que se modifica a normativa vixente sobre comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria, para adecuar a normativa nacional á nova conxuntura europea na materia.

O seu obxectivo é conseguir unha cobertura fitosanitaria óptima en canto á xestión sustentable das producións agrícolas, e permitir unha mellor adaptación do sector e as empresas aos cambios introducidos

Para iso, a nova norma inclúe no ámbito de aplicación os medios de monitoreo que conteñan sustancias semioquímicas, incluídas as feromonas, que se atopen recoñecidas como sustancias activas no marco do Regulamento (CE) nº 1107/2009 relativo á comercialización de produtos fitosanitarios.

Regúlase o uso de feromonas

Estes medios, habitualmente usados en Xestión Integrada de Pragas, quedaran excluídos da consideración como medios de defensa fitosanitaria, e por tanto cancelados do rexistro. Esta modificación supón, por tanto, a ampliación do abanico de ferramentas dispoñibles para a consecución dos obxectivos de sustentabilidade polos que aposta o Ministerio.

Mediante o novo Real Decreto amplíase, por outra banda, o período transitorio inicial de 18 meses para a fabricación, comercialización, venda e uso dos produtos bioestimulantes que quedaran amparados baixo a disposición transitoria, a 36 meses. Esta medida aplicarase con carácter retroactivo e dará cobertura legal a estes produtos, de gran importancia para unha agricultura sustentable, ata a publicación da futura lexislación comunitaria sobre fertilizantes, baixo a que quedarán amparados.