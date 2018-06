Máis variedades e máis zonas, entre os cambios na IXP Pataca de Galicia

A Consellería do Medio Rural e a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia están a traballar na modificación e mellora do prego de condicións deste selo de calidade, co fin de ampliar tanto as variedades de tubérculo amparadas como a súa área xeográfica. A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, reuniuse esta semana co presidente do Consello Regulador da IXP, Guillermo Budiño, e co secretario desta entidade, Ricardo Losada, para avanzar nestes labores.

O obxectivo é reformar o devandito prego para introducir, xunto á Kennebec, dúas novas variedades de pataca: Agria e Fina de Carballo. A primeira cultívase sobre todo na comarca ourensá da Limia e a Fina na de Bergantiños, como indica o seu nome.

Ademais, nesta xuntanza avaliouse a modificación das condicións que rexen a IXP para ampliar ao conxunto de Galicia a zona xeográfica amparada por esta indicación. Tense en conta, neste sentido, que o cultivo de pataca realízase en todo o territorio da comunidade autónoma, agás nas zonas de alta montaña.

Outros cambios en estudo pasarían polo aumento do rendemento por hectárea da variedade Kennebec e pola regulación da etiquetaxe, de forma que se poida utilizar a mención “elaborado con IXP Pataca de Galicia” nos produtos elaborados que utilicen como materia prima o tubérculo amparado. Ademais, nesta xuntanza de traballo tratouse o proxecto proposto pola IXP para a obtención de semente base de Fina de Carballo, co fin de dotar ao sector deste material.