Empresarios chilenos da industria da madeira visitan Galicia

Unha delegación de empresarios chilenos da industria da madeira da Rexión do Maule, en Chile, visitou empresas do sector da madeira galega para intercambiar experiencias, nunha iniciativa que organizou a Federación Galega de Serradoiros e Rematantes de Galicia ( Fearmaga), o luns 22 e o martes 23 de outubro.

A comitiva, composta por nove fabricantes de envases, portas e xanelas, visitou a empresa Irmáns García Rocha, na Coruña, este luns. Mañá martes estará en Muebles Arman, Maderas Ojea, e o centro tecnolóxico, CIS Madeira, en Ourense.

Durante os dous días, os empresarios chilenos terán a ocasión de coñecer a evolución que experimentaron as empresas galegas “tanto a nivel de cadea de produción como de novos produtos con maior valor engadido” explicou Elier Ojea, presidente de Fearmaga.

A diversificación mediante a innovación, a aposta por produtos de maior valor engadido e a exportación “foron claves para que a industria superase a crise, manteña a súa presenza no mercado nacional e siga crecendo nos mercados internacionais” subliñou Ojea.

As vendas no exterior indican que, en 2017, rexistrouse un novo récord no valor das exportacións de madeira e as súas manufacturas, superando os 865 M€, o 56% con destino Europa e o 22% outros países fóra da UE.

Empresas cunha longa traxectoria

A empresa coruñesa Hermanos García Rocha naceu en 1959 como empresa dedicada aos aproveitamentos forestais e serradoiro de produtos de madeira vinculados, sobre todo, á construción. Na actualidade, a terceira e cuarta xeración desta empresa familiar ha apostado polo investimento tecnolóxico e a diversificación, desenvolvendo novos produtos, para poder acceder a novos mercados internacionais.

Maderas Ojea, situada no Carballiño, naceu en 1885 como carpintería. As seguintes xeracións evolucionaron o negocio primeiro como serradoiro e posteriormente como fabricante de taboleiro. Desde os anos 90, a quinta xeración puxo en marcha unha das primeiras fábricas de viga laminada e renovou o serradoiro, o que lles permitiu exportar a máis de 15 países.

Por último, Arman Muebles (Ourense, 1997) é unha empresa de mobiliario que se especializou no sector contract, o equipamento integral para as edificacións de uso colectivo. A empresa, que naceu como fábrica de mobles para o fogar, evolucionou cara ao deseño, fabricación, instalación e montaxe de armarios personalizados. A súa actividade expándese, sobre todo, polos mercados latinoamericanos e afiánzase no mercado nacional.

A viaxe tamén incluíu un periplo polas instalacións do Centro Tecnolóxico CIS Madeira que, desde 1996, desenvolve proxectos de investigación, transferencia tecnolóxica e promoción da madeira e as súas múltiples aplicacións.

A viaxe de empresarios chilenos a Galicia desenvolveuse co apoio da Axencia da Industria Forestal, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria. Exportacións de serradoiros e segunda transformación seguen crecendo

Os serradoiros galegos facturaron 355 millóns de euros en 2017, un 16% máis que en 2015. Os segmentos de envase e embalaxe continúan sendo os máis dinámicos, seguido por mobiliario exterior. A madeira en rolo e aserrada representa o 11% das exportacións do conxunto do sector.

Segundo o Instituto Galego de Estatística, en Galicia está operativos máis de 1.200 serradoiros. A facturación das empresas de segunda transformación ascendeu a 487 millóns de euros, dos que 300 millóns correspóndese coa actividade do contract. Galicia conta con 830 empresas especializadas neste mercado.

A industria da madeira de Galicia factura 2.200 millóns de euros e dá emprego a máis de 20.300 profesionais.

En 2017, o sector alcanzou récord de curtas con 8,.5 millóns de metros cúbicos de madeira e de exportacións, segundo os datos que recolle o “Informe cadea forestal- madeira 2017”.