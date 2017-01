Cartel de promoción do curso.

Data inicio: 28/01/2017

Data fin: 28/01/2017

Lugar: Fundación Ramón González Ferreiro, Allariz, España

Este sábado desenvolverase un curso práctico de poda en Allariz, en horario de mañá e tarde (9.30-13.30 e 15-19 horas). A actividade está organizada pola Fundación Ramón González Ferreiro e ten un custo de 25 euros.

En primeiro lugar, haberá unha parte teórica na que se explicarán tipos de poda, formas de corte, despuntes, arqueados e como é a poda específica para as distintas categorías de especies (froiteiras, forestais, ornamentais). A segunda parte será de carácter práctico, para trasladar ó campo o aprendido na primeira parte.

O custo do curso é de 25 euros. Os interesados poden contactar coa Fundación ben a través do correo electrónico [email protected] , ben a través do teléfono 988 436 182.