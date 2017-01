Consellos para seleccionar e recoller correctamente as mostras para análise do solo

Durante este mes débense realizar as analíticas de solo para realizar un abonado eficaz na primavera. Ofrecemos información dos centros públicos de Galicia que realizan estas análises e uns consellos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro para a correcta selección e recollida de mostras de solo na parcela

Realizar unha análise do solo cada entre 3 e 5 anos é unha recomendación básica para realizar un correcto abonado e detectar os excesos ou carencias tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Este paso previo é imprescindible para realizar posteriormente un abonado racional que cubra as necesidades dos cultivos, evitando así contaminación ao medioambiente e sobrecustos innecesarios en fertilizantes.

Sen embargo, ningunha análise ofrece información válida se a toma de mostras nas parcelas non foi coidadosamente realizada. Neste sentido, a Estación Fitopatolóxica do Areeiro, dependente da Deputación de Pontevedra, ofrece as seguintes recomendacións para unha correcta selección e recollida das mostras de solo que se enviarán ao laboratorio:

Definición de parcelas uniformes onde mostrear

A análise de terras e interpretación de resultados ten que realizarse sobre parcelas con características semellantes.

Neste sentido, se se producen diferenzas claras:

– No aspecto dos cultivos: cor ou desenvolvemento diferentes, síntomas visibles de carencias.

– No tipo de solo: cor, profundidade, facilidade de laboreo (solos pesados/lixeiros).

– Nos labores agrícolas realizados en anos anteriores: encalado, abonado orgánico intenso, subsolado.

– Na pendente do terreo: transición acusada de solo chairo a inclinado.

Nestes casos, dividirase a área en parcelas coas mesmas características sobre as que se tomará a mostra correspondente.

Técnica de mostraxe

Unha vez definida a parcela con características uniformes, tómanse entre 8 e 15 mostras parciais de terra que se mesturarán moi ben nun colector limpo, para despois tomar a cantidade de mostra que se envía ao laboratorio: entre 500 e 1.000 gr.

Como tomar as mostras parciais?

En todos os casos as mostras deben estar afastadas de obras, camiños, etc… As normas que se dan son resultado de aplicar a lóxica: que a pequena parte de terra que se analiza parézase o máis posible á superficie ou terreo que se quere coñecer.

A.- En praderías, cultivos anuais (millo, trigo, cebada…) e hortalizas:

As submostras deben estar uniformemente distribuídas, por exemplo en zig-zag.

B.- En froiteiros e viñedos:

Na área de sombra da copa da árbore (nin moi próximo ao tronco nin moi afastado). Distínguense dúas profundidades, e por tanto dúas mostras diferentes, (a zona superior é, en xeral, máis escura).

Resulta práctico facer unha calicata para despois tomar con pa a mostra a dous niveis, sobre todo se a mostraxe é para unha nova plantación. Se xa se realizou unha mostraxe en profundidade en anos anteriores, pode ser suficiente a evolución da capa superficial e mostrear só os 30 cm superiores.

B.- En solos de invernadoiros:

Distribución ao azar, e se se práctica fertirrigación, que as submostras procedan de puntos próximos aos goteiros e entre os mesmos. Se se trata dunha mostraxe previa á instalación do invernadoiro, este sería similar ao apartado A.

Profundidade da mostraxe:

Trátase de tomar terra en contacto co maior volume de raíces. Retirando sempre a cuberta vexetal, danse como valores orientativos os seguintes:

– Praderías: 10-20 cm de profundidade

– Solos de invernadoiro: 15-25 cm.

– Cultivos anuais e hortalizas: 20-30 cm.

– Froiteiras e viñedos: ata 50-60 cm (distinguindo os 25 cm superiores).

Cantidade de mostraxe e etiquetaxe:

Entre 500 e 1.000 gr que se meterán nunha bolsa de plástico pechada contida noutra. Entre ambas colocarase unha etiqueta co nome do remitente, nome da parcela, profundidade de mostraxe e data. No laboratorio cumprimentarase a correspondente ficha informativa.

A mostra debe estar o máis seca posible para unha maior rapidez da análise.

Momento da mostraxe e frecuencia:

A toma de mostra debe ser realizada despois da recolección e antes do abonado. Se non fose posible, deixar transcorrer un mes desde o último labor. En xeral, é suficiente como mínimo unha avaliación da fertilidade cada 3-5 anos; se se practica encalado a frecuencia será de 2-3 anos. En cultivos intensivos pode ser aumentada a 1 vez/ano.

Estudos particulares de salinidade, toxicidade, etc…., requiren un tratamento específico.

É recomendable una certa previsión. A maior parte das correccións ao solo deben ser realizadas, como mínimo un mes antes da plantación, e mesmo o outono anterior. Sen embargo, se se envía xusto cando se vai a plantar, posiblemente o laboratorio estará sobrecargado.