Comeza en Betanzos a colleita da flor do lúpulo para elaborar cervexa

A Corporación Hijos de Rivera (Estrella Galicia), a través de Cosecha de Galicia SLU, inicia esta semana a recollida da flor do lúpulo na zona de Betanzos (A Coruña). A firma levará a cabo a recolleita de máis de 15 hectáreas desta planta rubideira, principal ingrediente da cervexa, á que lle aporta sabor e aroma. A colleita destas flores realizarase durante dúas semanas.

A compañía cervexeira está a desenvolver proxectos de produción, innovación e investigación sobre o lúpulo con convenios con distintas entidades con experiencia no cultivo desta planta. Deste xeito, coa colaboración do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e a cooperativa LUTEGA, este ano colleitarán lúpulo Centennial, unha variedade americana moi popular entre os cervexeiros. Tamén colleitarán outros sete tipos de lúpulo: Nugget, Magnum, Perle, Sladek, Merkur, Cascade y Admiral.

Este proxecto de recuperación do cultivo do lúpulo conta con máis de 15 hectáreas de terreo que aportan as diferentes entidades. Así, Corporación Hijos de Rivera, a través de Cosecha de Galicia, aporta en torno a 9 hectáreas propias. As fincas ubicadas nas instalacións do CIAM contan con 2,2 hectáreas de cultivo experimental de lúpulo, namentres que as agrupadas na cooperativa LUTEGA suman 3,7 hectáreas.

A iniciativa de recuperar o lúpulo xurdiu no 2004 co obxectivo de elaborar unha cervexa especial para a celebración do Centenario de Estrella Galicia e dende entón foron consolidando o proxecto.