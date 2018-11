A Xunta proxecta obrigar ós propietarios a cortar o arborado nas marxes das liñas eléctricas

Unións Agrarias demanda a retirada da medida, que suporía “novas cargas e obrigas” para os afectados. O borrador da lei de acompañamento dos presupostos do 2019 modificará tamén as distancias do arborado a núcleo rural, parcelas agrarias e canles fluviais

