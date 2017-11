A Xunta destina 2 millóns de euros á loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro

Medio Rural proxecta liberar no 2018 un total de 1,6 millóns de exemplares do insecto parasitoide da praga, o ‘Torymus sinensis’. O problema xa está presente no 80% do territorio galego

A avespiña do castiñeiro colonizou Galicia case por completo en menos de catro anos. A praga detectouse por primeira vez no 2014 e a mediados deste ano, a Xunta calculaba que o 56% dos Concellos galegos xa sufría o problema. Medio Rural eleva agora a presenza do problema ó 80% do territorio. Ante esta situación, a Consellería multiplicará por 12 as soltas do insecto parasitoide da praga, o ‘Torymus sinensis’, ao longo do 2018.

O director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, avanzou hoxe no Parlamento que a Consellería destinará para o ano 2 millóns de euros á solta de 1,6 millóns de exemplares de ‘Torymus sinensis’. Este ano, o esforzo fora de 300.000 euros, cunha solta total de 133.000 exemplares.

Un dos problemas que ralentizou a loita biolóxica foi a reticencia do Ministerio de Agricultura a autorizar soltas masivas do insecto parasitoide, á espera de comprobar que non tivese consecuencias sobre a entomofauna autóctona.

Os primeiros tratamentos experimentais aplicados pola Xunta no 2016 e este 2017 centráronse en zonas nas que había unha “presenza suficiente” da avespiña, pois “se non hai un nivel de afectación mínimo, a loita biolóxica non é efectiva”, valorou Fernández Couto.

Procedementos

Esas primeiras experiencias de loita biolóxica serviron tamén para comprobar a necesidade de afinar o intre da solta dos ‘Torymus’. “En Galicia temos unha gran variabilidade climática e dentro de cada souto, unha gran variabilidade de árbores que brotan en intres distintos. As fiestras biolóxicas para a solta son pequenas. O momento ideal é cando o castiñeiro ten follas duns 4 centímetros e as bugallas da avespiña están verdes”, detallou o director xeral.

“Quizais nun souto teñamos nun intre un 20% de castiñeiros en situación ideal para a solta e 15 días despois teñamos que aplicar unha segunda solta porque están nesa fiestra outro 80% dos castiñeiros. Estamos falando dun traballo árduo no que teremos que aprender dos niveis de acerto e erro”, sinalou Fernández Couto.