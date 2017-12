Un Plan Forestal de boas intencións

Medio Rural anuncia que quere crear 225.000 hectáreas de pastizais no monte. Márcase o obxectivo de deter a expansión do eucalipto e aumentar a superficie de piñeiros e frondosas

O borrador do Plan Forestal de Galicia, que se analizou hoxe no Consello Forestal, presenta unha serie de declaracións de intencións que xeneran dúbidas no sector. O documento márcase obxectivos para aumentar a masa arborada de piñeiros e castiñeiros, para limitar a expansión do eucalipto e para crear máis de 225.000 hectáreas de pastizais no monte nos próximos 20 anos. O que se descoñece é como proxecta a Xunta levar á practica eses obxectivos.

O Plan Forestal presentóuselle hoxe ó sector forestal para a realización de achegas e espérase que no primeiro trimestre do ano poida pasar ó Parlamento para o seu debate e aprobación.

Medio Rural quere duplicar as cortas de madeira en Galicia sen a penas aumentar a superficie arborada

Entre as grandes cifras do Plan, destaca o compromiso da Xunta para crear 225.000 hectáreas de pastos no monte, un dato que está a suscitar estes días incredulidade entre os gandeiros, máxime cando a Consellería non convocou nos últimos anos ningunha liña de axudas para a implantación de pastizais. Só houbo acordos puntuais para apoiar proxectos concretos, pero dunha dimensión reducida, afastada das cifras que pon agora sobre a mesa a Xunta: máis de 11.000 novas hectáreas de pastos ao ano.

En canto á superficie forestal arborada, que ronda en Galicia os 1,4 millóns de hectáreas, a intención de Medio Rural é aumentar ese espazo en 125.000 hectáreas, unhas 50.000 de piñeiros, 50.000 de frondosas -a metade de castiñeiros-, e algo máis de 20.000 hectáreas de eucalipto nitens. O aumento do eucalipto nitens faríase cunha redución paralela da presenza do eucalipto en masas mixtas, co cal a superficie total da especie non aumentaría, segundo as previsións da Xunta.

Tales obxectivos abren novamente o interrogante das medidas que se van adoptar pola Xunta para avanzar cara ese escenario. Por exemplo, nos últimos anos, o piñeiro, en lugar de aumentar superficie, está a perder superficie en favor do eucalipto nitens, segundo a percepción do sector.

“Se en Galicia o monte fose público, os obxectivos do Plan Forestal terían unha sinxela traslación ó monte, pero en Galicia o monte é maioritariamente privado ou veciñal” -valoraba á saída do Consello Forestal o responsable da Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), Jacobo Feijoo.- “Queda por saber que políticas se van adoptar para chegar a estas cifras, e diso non se falou nada polo de agora”, subliña.

As cortas en Galicia acadan só o 53% da madeira que medra no monte, cando a maioría de potencias foretais supera o 80%

Entre as cuestións que quedan por aclarar, figura o borrador de decreto polo que a Xunta proxectaba limitar a plantación de eucalipto en 19 concellos do centro-sur de Lugo e na provincia de Ourense. Tamén está aínda sen concretar o futuro dos montes veciñais conveniados coa Administración. Medio Rural proxecta cancelar tódolos convenios nos próximos anos e ofrecer a sinatura dun novo contrato de xestión, que aínda non presentou.

En definitiva, o Plan Forestal presenta uns obxectivos claros, pero queda por definir a folla de ruta, que probablemente se plasmará en parte a través dos Plans de Ordenación de Recursos Forestais (PORF) cos que se quere dotar a cada Distrito Forestal. A idea é que estean todos os PORF funcionando nun prazo de dez anos.



Aumento da produtividade

Outro dos cabalos de batalla do Plan Forestal é o aumento da produtividade. A Xunta quere duplicar a madeira que se corta en Galicia sen a penas aumentar a superficie forestal. Un dos problemas do sector forestal da comunidade é que a porcentaxe de aproveitamento da madeira é escasa. De cada 100 toneladas de madeira que medran no monte galego, só se cortan 53. En países con importancia madeireira, como Finlandia, Suecia ou Portugal, a taxa está por riba do 80%.

En Galicia, nas plantacións de piñeiro e eucalipto, córtanse arredor de 65 toneladas de cada 100 que medran no monte. O problema principal, desde unha perspectiva de produción sostible, rexístrase coas frondosas, nas que a taxa de corta non supera o 15%.

Decreto de masas de frondosas consolidadas

A Xunta presentou tamén no Consello Forestal un borrador de decreto sobre masas frondosas consolidadas. O obxectivo é que nas masas de frondosas caducifolias de alomenos 20 anos e 15 hectáreas, unha maioría dos propietarios poida solicitar a inscripción da masa nun rexistro de masas de frondosas consolidadas, coa idea de facer unha xestión en conxunto.