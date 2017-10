Publicada a resolución das axudas de silvicultura, con 422 beneficiarios

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

As axudas para tratamentos silvícolas convocadas por Medio Rural beneficiarán a un total de 422 solicitantes, na súa maioría comunidades de montes veciñais. A Consellería destinou 11,2 millóns de euros para acometer tratamentos silvícolas en masas de coníferas e de frondosas caducifolias. Ese importe permitirá actuar nun total de 6.400 hectáreas.

As comunidades de montes representan o 75% do total de solicitantes con axudas aprobadas e recibirán o 90% das aportacións da Administración, pois correspóndenlles 10,1 millóns de euros para investir en 5.800 hectáreas. Tamén recibiron axudas as asociacións e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrarias, proindivisos, entidades locais, comunidades de bens, montes de varas, sociedades de fomento forestal (Sofor), outras persoas xurídicas e propietarios particulares de xeito individual.

As podas en masas de coníferas son as actuacións cun maior importe e hectáreas aprobados (7,3 millóns de euros e 4.350,78 hectáreas), o que supón o 65,6% e o 67,9% en cada caso, seguidas polos tratamentos silvícolas en masas de frondosas (2,8 millóns de euros e 1.452,80 hectáreas), que acadan así o 25,2% e o 22,7%, respectivamente.

Por provincias, a que maior número de beneficiarios acumula é Ourense (con 149, o 35,3% do total), seguida por Lugo (co 31,3%). Tamén Ourense é o territorio con maior importe aprobado e máis hectáreas de actuación (máis da metade do total en ambos casos).

Estes fondos están cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020). A resolución das axudas publicouse hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG).