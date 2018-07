Programan un descortizamento no Sobreiral do Arnego

O colectivo ecoloxista Adega realiza este domingo, día 22, un descortizamento demostrativo no Sobreiral do Arnego (Agolada). A actividade permitirá coñecer a técnica coa que se obtén a cortiza das sobreiras e que supón un aproveitamento forestal desta zona da comarca do Deza.

O descortizado, no que apenas se emprega maquinaria mecánica, lévase a cabo nos meses do verán e debe realizarse atendendo a unhas condicións meteorolóxicas concretas. Os exemplares ós que se lle realiza a saca da cortiza tamén deden contar cunhas características específicas para evitar danar a árbore. Estes e outros detalles serán comentados polos organizadores para coñecer este aproveitamento forestal.

Inicialmente a cortiza empregábase na zona para a construcción de cortizos para as abellas, por iso, unha vez descortizadas as sobreiras, levarase a cabo a contrucción dunha destas colmeas tradicionais. Na actualidade, boa parte da cortiza da zona do Deza ten como destino Portugal.

Programa provisional

10:30 horas. Presentación da actividade. O descortizamento da sobreira.

11:00 horas. Saca da cortiza do Sobreiral do Arnego

14:30 horas. Xantar de campo

16:00 horas. Elaboración de cortizos

Inscricións

O punto de encontro é a Área de lecer de Carmoega (Agolada). Trátase dunha actividade gratuíta na que todas as persoas interesadas poden participar, máis é preciso inscribirse xa que as prazas son limitadas. Para formalizar as inscricións ou solicitar máis información pode enviarse un email a [email protected] ou contactar con Ramsés Pérez nos teléfonos: 981 57 00 99 / 616 238 050.