Presentan un proxecto para conseguir madeiras que non apodrezan

A firma Proquideza, especializada en ofrecer solucións de limpeza para diferentes ámbitos como a gandaría ou a industria, acolleu esta mañá na súa sede en Lalín a presentación de dous novos proxectos de I+D nos que está inmersa xunto a outras empresas galegas.

Unha destas iniciativas é o proxecto TIM-RES centrado en mellorar as prestacións da madeira a base de modificacións química. En concreto, a proposta, liderada pola empresa de comercialización de madeira Seistag, con serradoiro en Vila de Cruces (Pontevedra), busca desenvolver produtos para que a madeira resulte máis resistente aos fungos e así poder destinarse a mercados máis afastados garantindo que chegue ao cliente coa mellor calidade.

Neste proxecto, Proquideza encargarase de desenvolver os aditivos para garantir a conservación da madeira. Estes produtos estarán destinados ao sector da transformación de madeira en Galicia.

Pero, ademais, no proxecto participan outras dúas empresas que tamén perseguen mellorar as prestacións da madeira. No caso da lucense Carronza, cun centro de aproveitamento de biomasa e restos forestais en Baralla, busca novas funcións ós restos de madeira nos procesos de depuración de gases e augas.

Mentres, a carpintaría naval de Bueu (Pontevedra) Nauteka, pretende substituír a materia prima coa que traballa na cuberta dos barcos, a teca, por madeiras nacionais con resistencia e estabilidade equivalentes grazas ás melloras químicas. A empresa busca aproveitar un recurso próximo e abaratar así custos. Ao mesmo tempo, ao optar por madeiras galegas evita a explotación dun recurso en perigo como é a teca de Birmania.

Este proxecto implica un orzamento de máis de 600.000 euros nos próximos dous anos e nel están inmersos unha ducia de investigadores das catro empresas. Ademais, tamén participará como subcontratistas a Universidade de Santiago de Compostela. O proxecto conta cunha subvención do 80% do orzamento da Axencia Galega de Innovación, ademais de estar cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Reducir o impacto no medio ambiente

Ademais desta iniciativa centrada na madeira, a firma Proquideza lidera o proxecto de investigación INNOCLEAN para reducir o impacto que os produtos de limpeza teñen no medio ambiente.

O proxecto busca tamén aumentar a eficacia dos limpadores. En definitiva, con esta investigación pretenden desenvolver novos sistemas para facilitar os procesos de hixiene tanto na industria, como na restauración ou no ámbito doméstico.

Para conseguir reducir o impacto que xeran os produtos de limpeza no medio ambiente, a investigación centrarase na toxicidade dos limpadores, así como en mellorar a eficiencia dos procesos de desinfección e a obtención de produtos especializados. O proxecto tamén contempla desenvolver superficies que resulten máis fáciles de limpar.

Así, neste proxecto, que tamén recibiu unha subvención do 80% do seu orzamento por parte da Axencia Galega de Innovación dentro do programa Conecta PEME 2018 e está financiado con fondos FEDER, participan outras tres empresas galegas. Por unha banda Horbesa, de Carballo (A Coruña), referente na produción de formigóns para enxeñaría civil, así como a sociedade agraria de transformación Ladeira, do Páramo (Lugo), unha das principais explotacións gandeiras de Galicia, e Geriolveira de Teo (A Coruña), especializada en xeriatría. En total, unha ducia de investigadores das catro empresas participan neste proxecto.