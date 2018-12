Preocupación polo devalo dos soutos da montaña lucense

Os Ancares arrastran dúas campañas da castaña baixo mínimos, con soutos que foron sucesivamente castigados polas xeadas, os lumes e as nevaradas. No Caurel, a avespiña causou este ano fortes perdas

A castaña convertírase nos últimos anos nun importante complemento de renda na montaña lucense, pero as últimas dúas campañas saldáronse con raquíticas colleitas, existindo ademais malas perspectivas para próximos anos. O sector agarda medidas que impulsen a recuperación dos soutos na montaña lucense, que se atopan nunha situación crítica.

O escenario nos Ancares é o dunha sucesión de pragas bíblicas. No 2017, as xeadas primaverais leváronse por diante boa parte da produción e no outono, o lume calcinou máis dun cento de hectáreas de soutos. Esta campaña, as calamidades continuaron en forma dunha mala floración primaveral, sobre todo nas partes baixas, e co remate das nevaradas de outubro, que colleron ós castiñeiros con folla e ourizos, o que provocou que as árbores tronzaran en cadea.

“Hai moita desilusión. As nevaradas desfixeron os soutos por completo e a situación dá pena” (Román Sánchez, A Carqueixa)

Se hai dous anos, nunha campaña boa, a cooperativa A Carqueixa (Cervantes), principal impulsora do aproveitamento dos soutos na zona, comercializara 220 toneladas de produto, o pasado ano quedouse en 50 toneladas e este ano en 30 toneladas.

As previsións para próximos anos son negativas, pois os soutos quedaron destrozados polas nevaradas, con multitude de camiños cortados e milleiros de castiñeiros danados, sen que haxa sobre a mesa ningún plan da Administración para a súa recuperación.

O xerente da Carqueixa, Román Sánchez, recoñece que entre os socios da cooperativa hai “moita desilusión, pois a castaña estaba sendo un bo complemento da renda e tivemos os dous últimos anos nefastos”. O estado no que se atopan os soutos é outra das preocupacións da cooperativa. “A situación dá moita pena, na maioría dos soutos non se dá entrado. As nevaradas desfixéronos por completo”.

De cara a próximas campañas, nos Ancares están preocupados ademais polo avance da avespiña, que este ano xa estivo presente en toda a serra, con maior incidencia nas zonas baixas, pero tamén con impacto en maiores altitudes.

“Nunca tiveramos dous anos tan malos. Temos que ver de reorientar a nosa actividade” (Caurelor)

Caurel

Onde xa causou serios danos a avespiña este ano é no Caurel, onde a colleita se viu seriamente afectada pola praga. En Caurelor (Quiroga), unha empresa especializada nas elaboracións con castañas e outros froitos do bosque, viñan comercializando en fresco tódolos anos arredor de 8.000 – 10.000 quilos de castaña, pero este ano só recolleron uns 1.000 quilos, polo que decidiron reservalas para as súas elaboracións e non vender nada en fresco.

O Caurel, igual que os Ancares, tamén sufriu o pasado ano unha mala campaña, derivada das xeadas primaverais, polo que este é o segundo exercicio que se pecha en negro. “En Caurelor levamos 14 anos traballando coa castaña, e antes había unha tradición familiar de 50 anos vendendo castaña en fresco; nunca viñeran dúas campañas seguidas tan malas”, valora Verónica Núñez, de Caurelor.

Verónica achaca a situación á avespiña e ó cambio climático, e prevé próximos anos complicados. “Teremos que reorientar a nosa actividade porque coa castaña as perspectivas son malas”, recoñece.