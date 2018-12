Paro no transporte de madeira ás factorías de Ence en Pontevedra e Navia

A Plataforma de Transportistas para a Defensa do Transporte de Madeira en Galicia e Asturias mantén desde este luns un paro no transporte de eucalipto ás factorías de Ence Pontevedra e Ence Navia (Asturias). O motivo do paro, segundo o colectivo, son as deficientes condicións de seguridade na descarga e manexo da madeira no interior das fábricas.

Os transportistas, que cifran o seguemento do paro nun 90%, demandan tamén a readmisión dun transportista despedido por un incidente con dous ciclistas na entrada da fábrica de Ence en Pontevedra. Segundo a Plataforma, dos 500 camións que lle prestan regularmente servizo a Ence, só están a traballar 56.

Ence, pola súa banda, sostén que está recibindo madeira con normalidade nas súas factorías e nega que haxa ningún problema de seguridade laboral, como afirman os transportistas. Desde a perspectiva de Ence, o paro débese exclusivamente á petición de readmisión do traballador despedido en Pontevedra, un caso que saltara ás redes sociais logo de que un transportista agredira a dous ciclistas, un suceso que foi gravado en vídeo. Segundo a versión do transportista, un dos ciclistas agredírao previamente.

Por parte de Ence, considérase que a agresión cun martelo ós ciclistas foi “salvaxe e inaceptable” e lembra que ese traballador xa fora suspendido un mes no 2015 por agresión a un empregado de Ence. “Ence non está disposta a que a súa actividade produtiva volva verse relacionada cun episodio destas características violentas provocadas por esta persoa”, sinala en nota de prensa a pasteira, que considera “insólita” a defensa colectiva da que está sendo obxecto o traballador despedido.