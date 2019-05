Ourense concentra o principal impacto da procesionaria do piñeiro en Galicia

Mapa dos tratamentos contra a procesionaria aplicados no último ano en montes de xestión pública.

A Administración tratou no último ano un total de 3.300 hectáreas en Galicia, das que un 75% estaban na provincia ourensán

A procesionaria do piñeiro é unha praga considerada secundaria no sector forestal, pois só en casos extremos produce danos severos sobre os piñeirais, pero si é un problema que precisa de control, pois debilita as masas e favorece a penetración doutras incidencias, como fungos ou insectos escolítidos. Durante o último ano, a procesionaria obrigou ó tratamento de 3.300 hectáreas en montes de xestión pública, a superficie máis alta tratada contra a procesionaria na última década. A provincia de Ourense foi a máis afectada.

O 75% dos tratamentos aplicados pola Administración desenvolvéronse na provincia de Ourense, en especial na súa parte oriental. Outro 22% correspondeu a Lugo, principalmente na zona do Sil limítrofe con Ourense, en tanto na Coruña só houbo tratamentos puntuais en 55 hectáreas (1,6%).

O 2018 foi o ano con maior incidencia da praga na última década, pois en anos anteriores os tratamentos precisos foran inferiores, con 1.900 hectáreas tratadas no 2017 e 2.150 no 2016.

Para as aplicacións, a Xunta utiliza un insecticida biolóxico, elaborado a base de ‘Bacillus thurienginensis’, unha cepa de bacterias que se demostran altamente efectivas no combate da procesionaria. Os tratamentos desenvólvense principalmente en setembro e outubro, cando as larvas son pequenas, e acompáñanse de medidas complementarias en maio, xuño e xullo, cando se fan trampeos con caixas de feromonas que atraen ás bolboretas femia da procesionaria, o que impedirá que se reproduzan e desoven, minguando o impacto da praga nos seguintes meses.

Problemas fitosanitarios

Con todo, a procesionaria é na actualidade un problema menor nos piñeirais galegos. A principal ameaza céntrase no nematodo do piñeiro, unha praga de corentena que xa afecta ó sur da provincia de Pontevedra e que se espera que impacte tamén nos próximos anos en Ourense, pois a praga está a expandirse por Portugal cara a fronteira galega e espérase a chegada da súa fronte principal ó sur de Pontevedra e de Ourense en torno ó 2021.

Outro foco de preocupación sitúase nos fungos da banda vermella e marrón, que están causando serios danos nas masas de piñeiro insigne do País Vasco. A incógnita por despexar é se eses fungos poden chegar a representar un problema do mesmo calibre nos piñeirais galegos de ‘Pinus radiata’, que se atopan principalmente en comarcas do interior de Lugo e, en menor medida, en Ourense.